Protiklady sa nepriťahujú: Vedci zistili, koho si skutočne vyberáme za partnera

Vedecké štúdie dlhodobo ukazujú, že tvrdenie protiklady sa priťahujú, neplatí. Pretože ľudia majú sklon hľadať si partnerov, s ktorými sú si podobní.
Dokonca kórejskí vedci prišli s tvrdením, že ženám sa páčia muži, ktorí vyzerajú ako ich bratia, píše Mail Online. Čo potvrdzujú aj viaceré celebritné páry, ktoré vyzerajú skôr ako súrodenci, než partneri. Ako napríklad Justin Bieber a jeho manželka Hailey Bieber, Kristen Stewart a jej snúbenica Dylan Meyer či Courtney Cox a jej partner Johnny McDaid.
Ženy chcú mužov, s ktorými sa podobajú, ale muži nie
Zistili, že ženám sa páčia muži, s ktorými sa podobajú v tvári. Predpokladajú, že je to z toho dôvodu, že ženy majú tendenciu uprednostňovať signály dôveryhodnosti a známosti, aby zmiernili riziká.
Naopak, mužom sa páčia viac ženy, s ktorými sa nepodobajú. „Tento výsledok je v súlade s evolučnou logikou vyhýbania sa príbuzenskému kríženiu,“ vysvetlili výskumníci vo svojej štúdii publikovanej v časopise Computers in Human Behavior.
Ako rozhodujúci faktor pri výbere partnera sa však ukázala podobnosť osobností a socioekonomický status. Avšak ženám sa páčia muži s vyšším socioekonomickým statusom a mužom naopak s nižším. Táto rozdielnosť vo výbere je však logická, pretože tradičná mužská rola je zabezpečiť rodinu.
