Protiklady sa nepriťahujú: Vedci zistili, koho si skutočne vyberáme za partnera

Justin Bieber a Hailey Bieber, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Vyzerá váš partner ako váš súrodenec?

Vedecké štúdie dlhodobo ukazujú, že tvrdenie protiklady sa priťahujú, neplatí. Pretože ľudia majú sklon hľadať si partnerov, s ktorými sú si podobní.

Dokonca kórejskí vedci prišli s tvrdením, že ženám sa páčia muži, ktorí vyzerajú ako ich bratia, píše Mail Online. Čo potvrdzujú aj viaceré celebritné páry, ktoré vyzerajú skôr ako súrodenci, než partneri. Ako napríklad Justin Bieber a jeho manželka Hailey Bieber, Kristen Stewart a jej snúbenica Dylan Meyer či Courtney Cox a jej partner Johnny McDaid.

Ženy chcú mužov, s ktorými sa podobajú, ale muži nie

Odborníci z Južnej Kórey analyzovali interakcie medzi viac ako 40-tisíc ľuďmi vo veku 18 až 47 rokov na online zoznamovacej platforme. Pomocou umelej inteligencie merali, nakoľko sú si používatelia podobní v črtách tváre, ale aj v osobnostných črtách.

Zistili, že ženám sa páčia muži, s ktorými sa podobajú v tvári. Predpokladajú, že je to z toho dôvodu, že ženy majú tendenciu uprednostňovať signály dôveryhodnosti a známosti, aby zmiernili riziká.

Naopak, mužom sa páčia viac ženy, s ktorými sa nepodobajú. „Tento výsledok je v súlade s evolučnou logikou vyhýbania sa príbuzenskému kríženiu,“ vysvetlili výskumníci vo svojej štúdii publikovanej v časopise Computers in Human Behavior.

Johnny McDaid a Courtney Cox, foto: Profimedia

Ako rozhodujúci faktor pri výbere partnera sa však ukázala podobnosť osobností a socioekonomický status. Avšak ženám sa páčia muži s vyšším socioekonomickým statusom a mužom naopak s nižším. Táto rozdielnosť vo výbere je však logická, pretože tradičná mužská rola je zabezpečiť rodinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gynekologička o chybách v intímnom zdraví: Ľudia problémy radšej riešia s koučmi namiesto toho, aby…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac