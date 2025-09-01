Progresívne Slovensko vyzvalo Fica, aby zrušil cestu do Číny. Fotky s diktátorom a Putinom budú podľa Šimečku hanbou

Opozičné hnutie PS vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby prehodnotil a zrušil svoju cestu do Číny. Fico by mal zostať na Slovensku a venovať sa urgentným ekonomickým problémom, ktoré krajina má. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda PS Michal Šimečka.
„Jeho cesta do Číny a jeho fotky so severokórejským diktátorom a s Vladimirom Putinom budú ďalšou medzinárodnou hanbou,“ skonštatoval Šimečka. Poukázal na to, že Fico ide do Číny ako jediný predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. Cestu označil aj ako ďalší krok Slovenska do izolácie.
V rozhodujúcej chvíli opustí Slovensko, tvrdí Šimečka
Šimečka zároveň pripomenul, že v pondelok zasadala koaličná rada v súvislosti s konsolidačnými opatreniami na ďalší rok. „V tejto rozhodujúcej chvíli, keď sa má koalícia dohodnúť, ako bude vyzerať rozpočet, tak Robert Fico sa zdvihne a odíde. V situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má budúci rok pripraviť, a keď zrejme niekedy v tomto týždni oznámi minister financií ďalšiu drahotu,“ podotkol šéf PS.
Pýta sa, aký signál tým premiér vysiela slovenskej verejnosti. „Predseda vlády, ktorý v rozhodujúcej chvíli opustí Slovensko, nie je spôsobilý riadiť našu krajinu,“ skonštatoval Šimečka.
Cestu kritizuje aj Ivan Korčok
Cesta do Číny nie je podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka o Slovensku, ale o premiérovi. Vidí za tým snahu vykresľovať zdanie zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Tvrdí, že takáto zahraničná politika nepriniesla zatiaľ Slovensku nič.
Taktiež poukázal na to, že Fico sa stretáva s predstaviteľmi štátov, ktoré majú ďaleko od demokracie. Predseda vlády sa podľa Korčoka ani raz nestretol s nemeckým kancelárom, francúzskym prezidentom či britským premiérom.
Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. S Ficom sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť ruský prezident Vladimir Putin.
Nahlásiť chybu v článku