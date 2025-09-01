Nezabudnite čítať oznamy: Niektoré pobočky menia otváracie hodiny, môže vás to prekvapiť. Pozrite si prehľad

Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Pošta Trenčín 1 na Mierovom návestí bude otvorená v pondelok až v piatok od 7.00 do 19.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Pošta Trenčín 5 na Piešťanskej ulici bude otvorená v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu od 8.00 do 19.00 h.

V sobotu a v nedeľu bude pošta zatvorená. V prípade potreby dôjde k posilneniu prevádzok pre plynulejšiu obsluhu klientov.

Dočasné úpravy prevádzky

Slovenská pošta oznámila, že do 30. septembra 2025 pristupuje k dočasným úpravám prevádzky vo vybraných pobočkách. Ako vysvetľuje, cieľom opatrenia je efektívne plánovanie personálnych kapacít pri súčasnom zachovaní dostupnosti služieb.

Ilustračná foto: TASR

„Zákazníci budú o všetkých dočasných zmenách vopred informovaní na výveskách dotknutých pôšt. Informácie o úprave prevádzky budú tiež zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty a v mobilnej aplikácii. Odporúčame zákazníkom, aby sledovali informácie na všetkých dostupných kanáloch s cieľom vybaviť všetko potrebné včas,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Pomôcť má aplikácia aj splnomocnenie

Pošta zákazníkom pripomína, že svoje zásielky si môžu pohodlne spravovať aj cez mobilnú aplikáciu. Tá umožňuje sledovať balíky v reálnom čase, podať zásielku bez čakania, presmerovať ju na inú adresu alebo do BalíkoBOXu či zmeniť dátum doručenia. K dispozícii je aj prehľad otváracích hodín a informácia o počte čakajúcich ľudí v pobočke.

Ak sa adresátovi nepodarí prevziať doporučenú zásielku, môže požiadať o jej preposlanie na inú adresu alebo poštu. Riešením je aj splnomocnenie ďalšej osoby, ktorá môže zásielky preberať v jeho mene. Takto si môžu zásielky vyzdvihovať až tri splnomocnené osoby.

Sabotáž na Fica a Žilinku sa nestala: Ďalšiemu elitnému policajtovi bolo zrušené obvinenie, zostáva však…

