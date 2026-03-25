Problémom je aj umelá inteligencia. Slovenským firmám chýbajú kľúčové vlastnosti

Klaudia Oselská
TASR
Zamestnanci sa musia prispôsobovať neustálym zmenám.

Slovenské firmy čelia nedostatku kľúčových zručností zamestnancov, pričom najviac im chýba kritické myslenie a znalosť umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG.

Približne 80 % firiem považuje za najdôležitejšie analytické a kritické myslenie, takmer 77 % zdôrazňuje schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Dôležitú úlohu zohrávajú aj AI a dátová gramotnosť, technologické zručnosti či spolupráca a kreativita. Zároveň však existuje výrazný nesúlad medzi významom týchto kompetencií a ich dostupnosťou. Nedostatok AI a dátovej gramotnosti pociťuje polovica firiem, pričom chýbajú aj schopnosti v oblasti adaptabilnosti, kritického a kreatívneho myslenia.

Zamestnanci sa musia prispôsobovať neustálym zmenám

 „Nové technológie, ich rýchle rozširovanie a masová dostupnosť nevídane menia charakter práce. Organizácie si čoraz viac uvedomujú, že ich budúcnosť nebude stáť len na technológiách, ale najmä na schopnosti zamestnancov analyticky myslieť, pracovať s dátami a prispôsobovať sa neustálym zmenám,“ uviedla riaditeľka KPMG Business Institute Tatiana Hargašová.

Firmy očakávajú, že AI výrazne ovplyvní ich fungovanie, najmä vďaka automatizácii, dátovej analytike či digitálnej transformácii. Prínosy vidia najmä v úspore času a zvýšení efektivity, no zároveň rastie potreba systematického vzdelávania.

V najbližších dvoch rokoch plánuje takmer 58 % organizácií investovať do rozvoja znalostí v oblasti AI a veľkých dát. Firmy najčastejšie využívajú interné školenia a online vzdelávanie, pričom za najefektívnejšie považujú prezenčné workshopy a mentoring. Medzi hlavné bariéry patria nedostatok času, financie a nižšia motivácia zamestnancov.

Podľa štátu ľuďom za zrušené voľno vo sviatočné dni patria príplatky. Zamestnávatelia volajú po náprave

