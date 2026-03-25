Problémom je aj umelá inteligencia. Slovenským firmám chýbajú kľúčové vlastnosti

Slovenské firmy čelia nedostatku kľúčových zručností zamestnancov, pričom najviac im chýba kritické myslenie a znalosť umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG.
Približne 80 % firiem považuje za najdôležitejšie analytické a kritické myslenie, takmer 77 % zdôrazňuje schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Dôležitú úlohu zohrávajú aj AI a dátová gramotnosť, technologické zručnosti či spolupráca a kreativita. Zároveň však existuje výrazný nesúlad medzi významom týchto kompetencií a ich dostupnosťou. Nedostatok AI a dátovej gramotnosti pociťuje polovica firiem, pričom chýbajú aj schopnosti v oblasti adaptabilnosti, kritického a kreatívneho myslenia.
Zamestnanci sa musia prispôsobovať neustálym zmenám
„Nové technológie, ich rýchle rozširovanie a masová dostupnosť nevídane menia charakter práce. Organizácie si čoraz viac uvedomujú, že ich budúcnosť nebude stáť len na technológiách, ale najmä na schopnosti zamestnancov analyticky myslieť, pracovať s dátami a prispôsobovať sa neustálym zmenám,“ uviedla riaditeľka KPMG Business Institute Tatiana Hargašová.
Firmy očakávajú, že AI výrazne ovplyvní ich fungovanie, najmä vďaka automatizácii, dátovej analytike či digitálnej transformácii. Prínosy vidia najmä v úspore času a zvýšení efektivity, no zároveň rastie potreba systematického vzdelávania.
V najbližších dvoch rokoch plánuje takmer 58 % organizácií investovať do rozvoja znalostí v oblasti AI a veľkých dát. Firmy najčastejšie využívajú interné školenia a online vzdelávanie, pričom za najefektívnejšie považujú prezenčné workshopy a mentoring. Medzi hlavné bariéry patria nedostatok času, financie a nižšia motivácia zamestnancov.
Nahlásiť chybu v článku