Priznala trápenie, ktoré trvá už od detstva. Zuzana Porubjaková bojuje s jedným zlozvykom, s ktorým nevie skoncovať

Má jednu úchylku, ktorej nevie povedať „stop".

Vystúpenia pred verejnosťou alebo natáčaním spôsobujú aj ostrieľaným hercom trému a nervozitu. Každý chce zo seba vydať maximum a zvládnuť herecký výkon na sto percent. Nie div, že mnohí majú rôzne neresti, ako napríklad hryzenie pier či závislosť na káve, ktoré im to pomáhajú prekonať. Aj slovenská herečka by vedela rozprávať o zlozvyku, hoci ho nemá z nervov. 

Zuzana Porubjaková, ktorú si mnohí pamätajú ešte z Paneláku, sa rozhovorila o neresti, ktorá ju sprevádza celý život. Prehovorila o nej vo vedomostno-zábavnom kvíze Záhady tela na STVR a prekvapila tým verejnosť, ako informoval Nový čas. Má ju už od malička, pričom sama to nenazvala problémom, skôr ide o akúsi zvláštnu záľubu. Svojou úprimnosťou a otvorenosťou vyčarovala úsmev na tvári moderátorovi Mariánovi Miezgovi, ktorý to otočil na žart iným hosťom, a tiež divákom.

Je to súčasť jej bežného fungovania

Nepatrí medzi umelcov, ktorí by sa pomocou tohto zlozvyku uvoľnili od stresu či napätej situácie. Skôr ju sprevádza bežne počas dňa. Ja mám celý život zlozvyk, že si od malička hryziem nechty a skúsila som všetko možné…“ uviedla Zuzana pred kamerami počas súťaže v relácii a ozrejmila, že si obhrýza nechty. Moderátor to hneď otočil na vtip a opýtal sa jej, či to myslela tak, že skúsila všetky možné nechty.

Po smiechu nasledovala otázka, či to robieva z nervozity. Herečka to odmietla. „Jednoducho, mám to rada. Je to taká úchylka ako keby trošku,“ objasnila herečka skromne bez toho, aby si dala servítku pred ústa. Prekvapila tak mnohých divákov, keďže nepatrí medzi herečky, ktoré by príliš veľa hovorili o svojom súkromí. Tentokrát však spravila výnimku a potešila hlavne svojich fanúšikov zaujímavou informáciou z osobného života.

