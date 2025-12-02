Prestali ho pozerať. Seriálová postava opäť svojím správaním pobúrila divákov, majú voči Sľubu výčitky

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Hoci mnohí seriál Sľub milovali, v poslednej dobe sa im naň ťažko pozerá.

Druhá séria Sľubu zažíva viac kritiky ako tá prvá. Nie je to pritom pre chyby, ktoré sa v seriáli objavili, ale pre správanie jednotlivých postáv. Najmä jedna z nich poriadne leží divákom v žalúdku a hoci si dlhodobo prajú, aby sa poučila, zdá sa, že sa to tak skoro nestane. Koniec koncov, ide o denný seriál, a tak musia tvorcovia neustále prinášať nejaké zvraty.

O tom, že diváci majú plné zuby Zuzaninej nerozhodnosti, sme vás už informovali. Nedávno sledovali scénu, keď spolu Zuzana, Michal a malý Kubko tancovali a zdalo sa, že je konečne rodina pokope a zmierená tak, ako si to všetci priali. Aj vtedy však mali diváci obavy, ako dlho toto šťastie vydrží a vyzerá to tak, že boli ich obavy oprávnené.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Bolo by to pre ňu veľmi náročné. Herečka zo Sľubu priznala, čo má rozdielne s Ivanou, toto si nevie predstaviť
2.
Najkrajšia scéna druhej série zanechala v divákoch Sľubu trpkú dohru. Boja sa, čo príde ďalej a nešetria výčitkami voči seriálu
3.
Prehovorila o tajomstvách. Herečka zo Sľubu šokovala o svojej rodinnej minulosti a prezradila ťažký životný príbeh
Zobraziť všetky články (18)

Mení sa to na telenovelu

Hoci bolo v seriáli viacero zákerných postáv a stále tam aj sú, kritika sa väčšmi presúva najmä na nerozhodnú Zuzanu. Dôkazom je diskusia, v ktorej diváci dokonca priznali, že seriál prestali sledovať. „Ja Sľub už dávno nepozerám. Strata času a nervov. Stačia mi ukážky a mám dosť. Dúfam, že po Dunaji začne v „telke“ niečo rovnako zmysluplné,“ vyslovila želanie diváčka.

Foto: TV Markíza

Ďalšia sa pridala: „Už nepozerám od novej série. Veď tú Zuzu v scenári tak „zhovadili“, že už sa nedá viac. Celá séria, ak by neboli deti, tak nuda. Vilko parádny s Barborou a aj Adam a Lenka… Z Betky urobili, ani neviem čo… Škoda času už.“

„Bohužiaľ, taký je scénar. Zuza za nič nemôže,“ konštatovala tretia a ďalšie komentáre zneli napríklad: „Robia z nej hlupaňu,“ alebo „Zuzana nevie, čo chce, horšia ako malé decko,“ alebo dokonca „Keby ten, čo to píše, rozmýšľa, tak teraz ich spojí, spolu znášajú utrpenie, že im Natália ukradla Kubka. Toto, čo stvárajú s ich vzťahom, je mimo. Zuza len hrá podľa scenára a scenár je úplne mimo. Už sa to nedá pozerať.“

Viackrát sa pritom objavilo aj prirovnanie k inému žánru než je seriál. „Čistá telenovela, ťahajú to ako sopeľ,“ konštatovala diváčka a druhá súhlasila: „Je to obyčajná telenovela, kde sa pobozkajú v časti 385. Čo to tak prežívate.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Život bez extrémov. Ivana Gáborík vysvetľuje, ako si udržiava zdravé telo, pevnú myseľ a rovnováhu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac