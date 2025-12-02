Prestali ho pozerať. Seriálová postava opäť svojím správaním pobúrila divákov, majú voči Sľubu výčitky

Druhá séria Sľubu zažíva viac kritiky ako tá prvá. Nie je to pritom pre chyby, ktoré sa v seriáli objavili, ale pre správanie jednotlivých postáv. Najmä jedna z nich poriadne leží divákom v žalúdku a hoci si dlhodobo prajú, aby sa poučila, zdá sa, že sa to tak skoro nestane. Koniec koncov, ide o denný seriál, a tak musia tvorcovia neustále prinášať nejaké zvraty.
O tom, že diváci majú plné zuby Zuzaninej nerozhodnosti, sme vás už informovali. Nedávno sledovali scénu, keď spolu Zuzana, Michal a malý Kubko tancovali a zdalo sa, že je konečne rodina pokope a zmierená tak, ako si to všetci priali. Aj vtedy však mali diváci obavy, ako dlho toto šťastie vydrží a vyzerá to tak, že boli ich obavy oprávnené.
Mení sa to na telenovelu
Hoci bolo v seriáli viacero zákerných postáv a stále tam aj sú, kritika sa väčšmi presúva najmä na nerozhodnú Zuzanu. Dôkazom je diskusia, v ktorej diváci dokonca priznali, že seriál prestali sledovať. „Ja Sľub už dávno nepozerám. Strata času a nervov. Stačia mi ukážky a mám dosť. Dúfam, že po Dunaji začne v „telke“ niečo rovnako zmysluplné,“ vyslovila želanie diváčka.
Ďalšia sa pridala: „Už nepozerám od novej série. Veď tú Zuzu v scenári tak „zhovadili“, že už sa nedá viac. Celá séria, ak by neboli deti, tak nuda. Vilko parádny s Barborou a aj Adam a Lenka… Z Betky urobili, ani neviem čo… Škoda času už.“
„Bohužiaľ, taký je scénar. Zuza za nič nemôže,“ konštatovala tretia a ďalšie komentáre zneli napríklad: „Robia z nej hlupaňu,“ alebo „Zuzana nevie, čo chce, horšia ako malé decko,“ alebo dokonca „Keby ten, čo to píše, rozmýšľa, tak teraz ich spojí, spolu znášajú utrpenie, že im Natália ukradla Kubka. Toto, čo stvárajú s ich vzťahom, je mimo. Zuza len hrá podľa scenára a scenár je úplne mimo. Už sa to nedá pozerať.“
Viackrát sa pritom objavilo aj prirovnanie k inému žánru než je seriál. „Čistá telenovela, ťahajú to ako sopeľ,“ konštatovala diváčka a druhá súhlasila: „Je to obyčajná telenovela, kde sa pobozkajú v časti 385. Čo to tak prežívate.“
