Prišli zabíjať, nie zatýkať: Obyvatelia Ria opisujú hrôzu krvavej policajnej operácie, po zásahu zostalo 132 mŕtvych

V brazílskom meste Rio de Janeiro vládne po utorkovom zásahu chaos, smútok a hnev. Po policajnej operácii, pri ktorej zomrelo najmenej 132 ľudí, začali rodiny pochovávať svojich blízkych. Podľa miestnych išlo o masaker, nie o zásah proti zločinu.
Ako píše Euronews, zásah sa odohral v chudobných štvrtiach Complexo de Alemão a Complexo da Penha, kde pôsobí gang Comando Vermelho. Do akcie sa zapojilo približne 2 500 policajtov a vojakov. Cieľom bolo zadržať vodcov gangu a zastaviť jeho vplyv. Podľa obyvateľov však polícia postupovala s extrémnou brutalitou.
„Toto nebola operácia, toto boli popravy“
„Toto nebola operácia, toto boli popravy. Neprišli zatýkať, prišli zabíjať,“ povedala miestna žena Monique Santiliano, ktorá v štvrti prevádzkuje salón krásy.
Guvernér štátu Rio Claudio Castro zásah označil za úspech a vyhlásil, že mesto vedie vojnu proti takzvanému narkoterorizmu. Naopak, ministerka pre ľudské práva Macaé Evaristo jeho slová odmietla. „Nie je možné prichádzať do komunít a vystavovať deti či starých ľudí takému teroru,“ uviedla.
Não é a faixa de Gaza… É o Rio de Janeiro governado pelo bolsonarismo.
Bolsonarismo mata!
K tragédii sa vyjadrili aj organizácie na ochranu ľudských práv a OSN, ktoré žiadajú nezávislé vyšetrovanie. Najvyšší súd Brazílie nariadil guvernérovi, aby predložil podrobnú správu o priebehu operácie.
Tváre obetí a otázka, kto nesie vinu
Svedkovia hovoria o mimoriadnej brutalite. Niektoré telá mali bodné rany, iné boli zviazané alebo dokonca zohavené. „Táto brutalita sa nesmie stať bežnou len preto, že sa deje v našich štvrtiach,“ povedala aktivistka Ana Tobossi. Podľa šestnásťročného Paula Roberta, ktorý predáva suveníry pri štadióne Maracanã, sa Rio ocitlo v tieni hrôzy.
OPERATIVO RÉCORD CONTRA NARCO EN RÍO DE JANEIRO
La violencia en Río de Janeiro deja ya 132 muertos, incluidos tres policías. Los cuerpos son expuestos en las calles para su identificación. Es considerada la mayor acción antidrogas en la historia de Brasil.
„Keď ľudia zvonka uvidia, čo sa tu deje, nebudú sem chcieť prísť. Robí to z nás monštrá,“ povedal. Najkrvavejšia policajná akcia v histórii Ria zanechala stovky rodín v smútku a spustila debatu o tom, kde sa končí boj proti zločinu a kde sa začína beztrestné násilie.
