Prišli zabíjať, nie zatýkať: Obyvatelia Ria opisujú hrôzu krvavej policajnej operácie, po zásahu zostalo 132 mŕtvych

Foto: X/Jeff Nascimento | jnascim.info no Bsky, Mario Nawfal

Nina Malovcová
Krvavý zásah v Riu si vyžiadal 132 mŕtvych.

V brazílskom meste Rio de Janeiro vládne po utorkovom zásahu chaos, smútok a hnev. Po policajnej operácii, pri ktorej zomrelo najmenej 132 ľudí, začali rodiny pochovávať svojich blízkych. Podľa miestnych išlo o masaker, nie o zásah proti zločinu.

Ako píše Euronews, zásah sa odohral v chudobných štvrtiach Complexo de Alemão a Complexo da Penha, kde pôsobí gang Comando Vermelho. Do akcie sa zapojilo približne 2 500 policajtov a vojakov. Cieľom bolo zadržať vodcov gangu a zastaviť jeho vplyv. Podľa obyvateľov však polícia postupovala s extrémnou brutalitou.

„Toto nebola operácia, toto boli popravy“

Toto nebola operácia, toto boli popravy. Neprišli zatýkať, prišli zabíjať,“ povedala miestna žena Monique Santiliano, ktorá v štvrti prevádzkuje salón krásy.

Guvernér štátu Rio Claudio Castro zásah označil za úspech a vyhlásil, že mesto vedie vojnu proti takzvanému narkoterorizmu. Naopak, ministerka pre ľudské práva Macaé Evaristo jeho slová odmietla. „Nie je možné prichádzať do komunít a vystavovať deti či starých ľudí takému teroru,“ uviedla.

K tragédii sa vyjadrili aj organizácie na ochranu ľudských práv a OSN, ktoré žiadajú nezávislé vyšetrovanie. Najvyšší súd Brazílie nariadil guvernérovi, aby predložil podrobnú správu o priebehu operácie.

Tváre obetí a otázka, kto nesie vinu

Svedkovia hovoria o mimoriadnej brutalite. Niektoré telá mali bodné rany, iné boli zviazané alebo dokonca zohavené. „Táto brutalita sa nesmie stať bežnou len preto, že sa deje v našich štvrtiach,“ povedala aktivistka Ana Tobossi. Podľa šestnásťročného Paula Roberta, ktorý predáva suveníry pri štadióne Maracanã, sa Rio ocitlo v tieni hrôzy.

Keď ľudia zvonka uvidia, čo sa tu deje, nebudú sem chcieť prísť. Robí to z nás monštrá,“ povedal. Najkrvavejšia policajná akcia v histórii Ria zanechala stovky rodín v smútku a spustila debatu o tom, kde sa končí boj proti zločinu a kde sa začína beztrestné násilie.

