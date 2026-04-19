Tretiakov na základných školách čaká špeciálne testovanie. Nie všetkých a začne už o pár dní

Ilustračná foto: TASR/Veronika Mihaliková

Zuzana Veslíková
TASR
NIVaM pripravuje kriteriálne testovanie tretiakov základných škôl.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR realizáciu kriteriálneho testovania žiakov tretieho ročníka základných škôl, takzvané CRT3 2026. Testovanie sa uskutoční na vybraných školách od 27. apríla do 5. júna, informuje o tom NIVaM na svojom webe.

„Do testovania bude zapojených 237 základných škôl z celého Slovenska. Očakáva sa účasť viac ako 6-tisíc žiakov tretieho ročníka, z toho približne 900 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,“ uviedli z NIVaM. Kriteriálne testovanie je zamerané na zisťovanie miery dosiahnutia vzdelávacích štandardov. Na rozdiel od normatívneho testovania neporovnáva žiakov medzi sebou, ale hodnotí ich výkon vo vzťahu k vopred stanoveným kritériám.

Cieľom je zamerať sa na gramotnosť

Testovanie bude prebiehať počas dvoch dní a jeho súčasťou budú testy zamerané na čitateľskú a jazykovú gramotnosť a matematickú gramotnosť.

Kriteriálne testovanie prináša školám aj učiteľom konkrétnu a využiteľnú spätnú väzbu o tom, do akej miery žiaci dosahujú očakávané vzdelávacie štandardy, ktoré definuje nový štátny vzdelávací program pre základné školy. „Zároveň prispieva k posunu od porovnávacieho hodnotenia k hodnoteniu zameranému na učenie a rozvoj každého žiaka. Informácie získané v testovaní umožnia učiteľom lepšie zacieliť vyučovanie, podporiť individuálne potreby žiakov a sledovať ich pokrok v čase,“ spresnili z NIVaM.

Ilustračné foto: TASR/Dano Veselský

Prístup k hodnoteniu je bežný aj v zahraničí. Kriteriálne alebo na štandardoch založené testovanie sa využíva napríklad v Estónsku či Nemecku. Podobné princípy uplatňujú aj ďalšie krajiny OECD, ktoré sa zameriavajú na podporu kvality učenia prostredníctvom jasne definovaných očakávaní a systematickej spätnej väzby.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimečka priznal, že by už príspevok s narcismi znova nezverejnili. Podľa komentujúcich PS zneužilo Deň…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac