Desivá tragédia z Amazonky: Pirane napadli desiatky ľudí, medzi zranenými aj 7-mesačné dieťa

Na pláži Miriti v brazílskom meste Manacapuru, zaútočili počas uplynulej nedele na skupinu kúpajúcich sa ľudí desiatky piraní. Medzi zranenými je aj len 7-mesačné dieťa, ktorému ryby odhryzli časť prsta na nohe.
Zranenia utrpelo viacero ľudí, pričom útoky sa podľa úradov opakovali počas celého dňa. Záchranné tímy zostali na mieste až do popoludnia, aby poskytli ďalšie ošetrenie a usmernili návštevníkov, ktorí sa na pláž vracali. Informoval portál People s odvolaním sa na portál g1.
Úrady odporučili nevstupovať do rieky
Hasiči vyzvali ľudí, aby sa vyhýbali odľahlejším častiam pláže, kde boli útoky najčastejšie. Mestská rada medzitým odporučila neplávať v rieke, kým sa pirane nerozptýlia.
Podľa miestnych rybárov aj biológov môže byť agresívne správanie piraní spojené s obdobím rozmnožovania, ktoré sa zvyčajne zhoduje s nízkym stavom vody v Amazonke. Pirane sa vtedy sťahujú bližšie k brehom, kde kladú ikry a bránia svoje hniezda.
„Ryby sa správajú obranným spôsobom a zvyčajne uštedria jedno varovné uhryznutie, aby odohnali votrelcov, namiesto spustenia dlhodobého útoku. Takéto incidenty sú nehody spôsobené ľudským zasahovaním do prirodzeného prostredia,“ vysvetlil Edinbergh Caldas Oliveira, biológ a odborník na vodnú ekológiu.
Nebezpečenstvo je pravidelné, pláž vydala varovanie neskoro
Podobné incidenty nie sú v oblasti úplne výnimočné. Počas suchého obdobia, keď je voda plytšia a teplejšia, sa pirane sústreďujú do menších tokov a zátok, kde hrozí častejší kontakt s ľuďmi.
Miestne úrady preto každoročne varujú návštevníkov, aby nekŕmili ryby a nevchádzali do vody, ak sa v nej nachádzajú zvyšky jedla alebo krvi, ktoré môžu dravce prilákať.
Na pláži Miriti však takéto varovanie prišlo neskoro.
