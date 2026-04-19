Tichý zabijak Slovákov: Nebolí, no môže vás ohroziť. Až 80 percent ľudí príde na problém neskoro, varujú odborníci

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Slováci podceňujú prevenciu aj príznaky.

Prvým krokom k zdravej pečeni je zhodnotenie životného štýlu, najmä stravovacích návykov, pohybu či konzumácie alkoholu. Pri príležitosti Svetového dňa pečene sa na tom zhodli gastroenterológ a odborník na výživu Peter Minárik a gastroenterológ a hepatológ Tomáš Koller.

Upozornili, že podľa aktuálnych údajov trpí steatózou pečene takmer 47 percent dospelej populácie Slovenska. Dáta podľa nich zároveň poukazujú na vážnosť problému. V produktívnom veku medzi 25. až 65. rokom života sú ochorenia pečene treťou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí.

Ochorenie sa dlho neprejavuje

Ročne na Slovensku na tieto diagnózy zomiera viac ako 1000 ľudí. Podľa aktuálnych údajov trpí steatózou pečene takmer polovica dospelej populácie Slovenska, pričom hlavnými rizikovými faktormi sú obezita, diabetes druhého typu, alkohol a nevhodné stravovanie.

Koller poukázal na to, že ochorenia pečene majú často dlhý bezpríznakový priebeh. „Zákernosť ochorení pečene spočíva v ich dlhom, často aj niekoľkoročnom bezpríznakovom priebehu. Toto ‚okno príležitosti‘ však až 80 percent pacientov premešká a diagnózu sa dozvedia až v štádiu komplikácií, keď sa prognóza prežitia skracuje na dva až štyri roky. Včasná diagnostika je preto absolútnym kľúčom k úspešnej liečbe a dlhému životu,“ uviedol.

Podľa neho je nevyhnutná včasná identifikácia rizikových faktorov a využívanie moderných diagnostických metód, ako sú krvné testy či neinvazívna elastografia. „Pravidelný preventívny skríning rizikových faktorov u každého človeka je jediný spôsob, ako zastaviť proces jazvenia pečene a ochrániť si zdravie,“ doplnil Koller.

Strava zohráva zásadnú úlohu

Odborníci zároveň upozorňujú, že problémy s pečeňou úzko súvisia s metabolickými ochoreniami. Minárik zdôraznil, že významnú úlohu zohráva najmä strava. „Obezita patrí medzi najčastejšie príčiny steatotickej (tukovej) choroby pečene asociovanej s metabolickými poruchami. Väčšina pacientov so stukovatenou pečeňou nezomrie na zlyhanie pečene, ale na choroby srdca a ciev,“ vysvetlil.

Minárik priblížil, ako by mal vyzerať vhodný jedálniček. „Dobrým príkladom pre model zdravej a pre pečeň prospešnej stravy je kombinácia stredomorskej stravy (olivový olej, morské ryby, celozrnné obilniny) a silných stránok tradičnej slovenskej kuchyne (strukoviny, kapusta, cvikla, vlašské orechy),“ vymenoval.

Ilustračné foto: Unsplash

Z hľadiska stravovania sú podľa neho najväčšími nepriateľmi pečene mäsové údeniny a vysoko spracované potraviny, fruktóza, najmä v sladených nápojoch, nasýtené tuky či rafinované sacharidy. Odborníci v rámci prevencie apelujú najmä na včasný skríning prostredníctvom krvných testov a ultrazvuku, a to najmä u ľudí s vyšším BMI, ako aj na zmenu jedálnička s dôrazom na obmedzenie spracovaných cukrov a tukov.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac