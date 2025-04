Prišla o objednávky a nakopila dlhy. Na Slovensku po 33 rokoch skončila ďalšia tradičná firma, o konkurz požiadala sama

Negatívne správy z biznisového prostredia na Slovensku neutíchajú. V uplynulých týždňoch svoju činnosť ukončili viaceré známe firmy, ktoré u nás pôsobili dlhé roky a zamestnávali desiatky, ba až stovky ľudí. Smutný koniec len nedávno ohlásila ďalšia spoločnosť.

Firma Výťahy Zeva začala svoju činnosť krátko po páde socializmu a od roku 1992 aktívne pôsobila na slovenskom trhu. Viac ako 33-ročné fungovanie je však dnes už minulosťou, upozornil na to portál Denník E.

Zeva dodávala výťahy napríklad aj do viacerých ikonických budov – išlo o Hotel Kyjev, Hotel Devín, no jej podpis nesie napríklad aj výťah rezortu obrany. Z hlavného mesta operovala predovšetkým na západnom Slovensku, no nahliadla aj za hranice do Českej republiky. Spoločnosť bola schopná kompletizovať rôzne výťahy podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov – časť komponentov si vyrábala sama, iné zase získavala od dodávateľov.

Počas uplynulých rokov si eseročka Výťahy Zeva udržiavala stabilné tržby na úrovni okolo troch miliónov eur, no mierny zisk vykázala iba v roku 2021. Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov je zrejmé, že povestným klincom do rakvy mohol byť náhly vlaňajší prepad tržieb. Tie sa pohybovali na úrovni 1,6 milióna eur, pričom sa strata prehĺbila na viac ako pol milióna eur. Dôvodom mal byť nižší dopyt a s ním spojené zníženie počtu objednávok.

Konkurz na vlastnú žiadosť

Okrem toho vo všeobecnosti firmy na Slovensku bojujú s konkurenciou, ale tiež s rastúcimi nákladmi na tovar, drahými energiami či zvyšujúcimi sa mzdami.

Ako z dostupných zdrojov vyplýva, jeden z bratislavských súdov začiatkom apríla rozhodol o konkurze spoločnosti na základe jej vlastnej žiadosti. Firma ešte donedávna zamestnávala zhruba 30 pracovníkov, dnes to už neplatí. „Trh sa jednoducho pokazil, my sme nakopili dlhy a museli sme skončiť,“ upresnil pre Denník E jeden z bývalých pracovníkov firmy, ktorá sa nevyhla ani dlhom.

Výťahy Zeva dlhuje Finančnej správe SR viac ako 44-tisíc eur, Sociálnej poisťovni takmer 70-tisíc eur a zdravotným poisťovniam zhruba 28-tisíc eur.