Prirovnanie k Černákovi ho vyšlo draho: Šutaj Eštok prehral súd a musí zaplatiť 90-tisíc eur, exekútor mu zablokoval účet

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Šutaj Eštok sa neodvolal, rozsudok platí.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prehral súd s policajtmi zo skupiny takzvaných čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi ospravedlniť.

Šiestim policajtom má tiež zaplatiť spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“.

Rozsudok sa stal právoplatným, minister čelí exekúcii

„Žalovaný minister bol však natoľko pasívny, že po doručení rozsudku (opäť do jeho elektronickej schránky) nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní na to aj vykonateľným. Preto sme podali návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii a exekútor mu zablokoval účet,“ uviedol Kubina.

Advokát doplnil, že Šutaj Eštok musí zaplatiť aj odmenu exekútora. „Dobrovoľným zaplatením do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie si ju môže znížiť,“ vysvetlil.

Odškodné musí zaplatiť zo svojich peňazí

Ako Kubina dodal, minister musí odškodné Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi zaplatiť zo svojich peňazí, pretože žalobu na neho podali ako na fyzickú osobu. Policajti nežalovali ministerstvo.

Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Kubina pripomenul, že Šutaj Eštok v apríli spomenul vo verejnom príspevku na sociálnej sieti čurillovcov a Mikuláša Černáka. Vo vyjadrení sa sťažoval, z akých ľudí robí „niekto“ hrdinov. Policajti tak v máji podali žalobu na ochranu osobnosti. Rozsudok pre zmeškanie súd vyhlásil 10. septembra.

Právoplatným sa stal 14. októbra a vykonateľným 18. októbra. O dva dni neskôr podali policajti na exekučný súd návrh na ministrovu exekúciu. Minister tak má podľa ich advokáta na účte v banke zablokovanú celú sumu odškodného.

Dehonestujúce výroky majú svoju cenu

Kubina predpokladá, že prípad vyvolá ešte množstvo otázok. „Všetky politicky činné osoby, ktoré majú vo zvyku verejne dehonestovať čurillovcov nepravdivými tvrdeniami, by si však mali uvedomiť, že ich verejne vyslovené dehonestujúce výroky majú nielen svoju váhu, ale aj svoju cenu. Všetky ich dehonestujúce výroky, ktoré vyhodnotíme ako speňažiteľné, aj budú speňažené,“ vyhlásil.

