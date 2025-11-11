Kim Čong-un utajil veľký požiar v centre svojej metropoly: Zistilo sa to iba náhodou, škody budú zrejme vysoké

Satelitné snímky ukázali, že v centre Pchjongjangu vypukol začiatkom novembra požiar vo veľkom objekte. Rozsah škôd doposiaľ nie je známy, uviedol v utorok predstaviteľ juhokórejského ministerstva pre zjednotenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Požiar pravdepodobne vypukol okolo 2. novembra v budove neďaleko hotela Rjugjong, povedal novinárom predstaviteľ ministerstva. Pre presnejšie určenie typu budovy s dĺžkou a šírkou približne 50 metrov a rozsahu škôd je potrebná ďalšia analýza, pretože severokórejské médiá o incidente neinformovali, doplnil predstaviteľ.
Pravdepodobne ide o továreň
Podľa juhokórejského portálu NK News požiar zničil 2. novembra pravdepodobne továreň alebo sklad v centre severokórejskej metropoly. Zverejnil satelitné snímky, na ktorých vidno vysoký stĺp dymu stúpajúci z budovy.
A major fire burned down a building near Pyongyang’s Ryugyong Hotel on Nov. 2, satellite imagery shows, but North Korean state media stayed silent.
NK News breaks down what the images reveal and what remains unexplained.
Full story by Anton Sokolin: https://t.co/yQrpWHSCZw pic.twitter.com/xqlCOeFLax
— NK NEWS (@nknewsorg) November 10, 2025
