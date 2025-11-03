Pripravte si foťáky aj deky: Už tento týždeň sa odohrá fascinujúce nočné divadlo, podobné sme nevideli od roku 2019

Dillí, India. Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Vesmír
Najväčší supermesiac roka rozžiari oblohu.

Už tento týždeň sa nočná obloha zmení na jedno z najkrajších predstavení roka. V stredu 5. novembra sa Mesiac priblíži k Zemi viac než kedykoľvek v roku 2025 a zaznie v plnej sile ako najväčší a najjasnejší supermesiac od roku 2019.

Podľa informácií portálu EarthSky bude Mesiac vzdialený len 356 980 kilometrov od našej planéty, čo z neho robí najbližší úplnok tohto roka. Supermesiac nastane o 14:20, no jeho pravú krásu uvidíme po západe slnka, keď začne stúpať nad horizont.

Viac z témy Vesmír:
1.
Mohla by na nej tiecť voda a vzniknúť život: Vedci objavili planétu, ktorá sa podobá Zemi. Je bližšie, než by ste čakali
2.
S Mliečnou dráhou sa deje niečo mimoriadne: Vedci sa nestačia čudovať, takéto ešte nevideli
3.
Vo vesmíre našli záhadný objekt, skrývať môže obrovské tajomstvá. Takto sa ho podarilo objaviť
Zobraziť všetky články (152)

Mesiac sa priblíži najviac za šesť rokov

Jav známy ako supermesiac nastáva vtedy, keď Mesiac dosiahne svoj najbližší bod k Zemi, tzv. perigeum, a zároveň je v splne. Ako vysvetľuje Royal Museums Greenwich, pri takomto splne môže pôsobiť až o 14 % väčší a až o 30 % jasnejší než v čase, keď je od Zeme najďalej.

Foto: Unsplash

Tento optický efekt vzniká najmä vďaka tomu, že Mesiac je počas svojho obehu po eliptickej dráhe raz bližšie a raz ďalej od Zeme. Tentoraz pôjde o druhý z troch po sebe nasledujúcich supermesiacov roka 2025, pričom novembrový bude najväčší. Napriek tomu, že nepôjde o rekord storočia, vedci pripomínajú, že podobne blízky Mesiac sa objaví až v decembri 2052, keď sa k nám priblíži na 356 421 kilometrov.

Slovensko čaká ideálne počasie na pozorovanie

Podľa meteorologických predpovedí by sa počas stredajšieho večera mala nad Slovenskom objaviť jasná až polojasná obloha, takže supermesiac bude možné pozorovať bez väčších prekážok.

Ako upozorňuje National Geographic, v čase východu Mesiaca krátko po západe slnka bude jeho farba zlatistá až medová a počas noci sa postupne zmení na studenú striebristú. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú mimo miest a svetelného smogu, na kopcoch, lúkach či pri vodných plochách. Tam bude rozdiel v jasnosti a veľkosti najvýraznejší.

Ako pripomína NASA, rozdiel vo veľkosti medzi supermesiacom a bežným splnom síce ľudské oko nepostrehne dramaticky, no výrazne väčšia jasnosť robí z tohto úkazu mimoriadne fotogenický zážitok. Ak sa vám stredajší supermesiac predsa len nepodarí zachytiť, ďalšia šanca príde už 4. decembra, hoci jeho efekt bude o niečo slabší. V každom prípade sa oplatí pozrieť na oblohu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac