Pripravte si foťáky aj deky: Už tento týždeň sa odohrá fascinujúce nočné divadlo, podobné sme nevideli od roku 2019

Už tento týždeň sa nočná obloha zmení na jedno z najkrajších predstavení roka. V stredu 5. novembra sa Mesiac priblíži k Zemi viac než kedykoľvek v roku 2025 a zaznie v plnej sile ako najväčší a najjasnejší supermesiac od roku 2019.
Podľa informácií portálu EarthSky bude Mesiac vzdialený len 356 980 kilometrov od našej planéty, čo z neho robí najbližší úplnok tohto roka. Supermesiac nastane o 14:20, no jeho pravú krásu uvidíme po západe slnka, keď začne stúpať nad horizont.
Mesiac sa priblíži najviac za šesť rokov
Jav známy ako supermesiac nastáva vtedy, keď Mesiac dosiahne svoj najbližší bod k Zemi, tzv. perigeum, a zároveň je v splne. Ako vysvetľuje Royal Museums Greenwich, pri takomto splne môže pôsobiť až o 14 % väčší a až o 30 % jasnejší než v čase, keď je od Zeme najďalej.
Tento optický efekt vzniká najmä vďaka tomu, že Mesiac je počas svojho obehu po eliptickej dráhe raz bližšie a raz ďalej od Zeme. Tentoraz pôjde o druhý z troch po sebe nasledujúcich supermesiacov roka 2025, pričom novembrový bude najväčší. Napriek tomu, že nepôjde o rekord storočia, vedci pripomínajú, že podobne blízky Mesiac sa objaví až v decembri 2052, keď sa k nám priblíži na 356 421 kilometrov.
Slovensko čaká ideálne počasie na pozorovanie
Podľa meteorologických predpovedí by sa počas stredajšieho večera mala nad Slovenskom objaviť jasná až polojasná obloha, takže supermesiac bude možné pozorovať bez väčších prekážok.
Ako upozorňuje National Geographic, v čase východu Mesiaca krátko po západe slnka bude jeho farba zlatistá až medová a počas noci sa postupne zmení na studenú striebristú. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú mimo miest a svetelného smogu, na kopcoch, lúkach či pri vodných plochách. Tam bude rozdiel v jasnosti a veľkosti najvýraznejší.
Ako pripomína NASA, rozdiel vo veľkosti medzi supermesiacom a bežným splnom síce ľudské oko nepostrehne dramaticky, no výrazne väčšia jasnosť robí z tohto úkazu mimoriadne fotogenický zážitok. Ak sa vám stredajší supermesiac predsa len nepodarí zachytiť, ďalšia šanca príde už 4. decembra, hoci jeho efekt bude o niečo slabší. V každom prípade sa oplatí pozrieť na oblohu.
Nahlásiť chybu v článku