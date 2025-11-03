Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Stačilo len pár čísel a trocha odvahy. V najnovšom žrebovaní nadnárodnej lotérie Eurojackpot sa o slovo prihlásilo aj šťastie zo Slovenska. Jeden z našich hráčov si totiž na svoj účet pripíše fantastických 190 103,20 eura.
Výhru získal v treťom poradí, a hoci mu k hlavnému jackpotu chýbali len dve čísla, aj tak sa stal jedným z najúspešnejších hráčov víkendu. Informácie o výhre potvrdila spoločnosť TIPOS, podľa ktorej pochádza víťazný tiket z Prešovského kraja.
Tiket si podal len deň pred žrebovaním
Slovák, ktorému sa podarilo trafiť výhernú kombináciu, svoj tiket podal len deň pred žrebovaním na jednom z predajných miest TIPOSU. Vyplnil päť hracích polí, pridal účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER a rozhodol sa, že si so svojou stávkou zahrá dvakrát.
Všetko ho stálo 22 eur, ktoré sa mu vrátili viac než 8 600-násobne. V piatok 31. októbra 2025 padli čísla 5, 11, 40, 41 a 47, z druhého osudia potom čísla 1 a 5. Slovenský hráč trafil všetkých päť hlavných čísel, no netrafil žiadne z tých doplnkových. Tipoval totiž 10 a 11. Aj tak sa však môže tešiť z výhry, ktorá by zmenila život nejednému z nás.
Okrem veľkej sumy získal Slovák aj symbolickú výhru 3 eurá v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Vďaka tomu, že si svoju stávku predplatil, sa automaticky zapojí aj do ďalšieho žrebovania, ktoré sa uskutoční 4. novembra. Možno sa naňho šťastie usmeje aj druhýkrát.
Slováci majú s Eurojackpotom bohaté skúsenosti
Eurojackpot patrí medzi najobľúbenejšie lotérie v Európe a slovenskí hráči v nej už dosiahli desiatky úspechov. Od roku 2015 si Slováci odniesli viac než 114,6 milióna eur a na konte majú už 152 výhier v prvých troch výherných poradiach. Najväčšia slovenská výhra padla v roku 2015, keď si jeden z hráčov odniesol neuveriteľných 58 miliónov eur. Odvtedy sa Eurojackpot stal synonymom veľkých snov a nečakaných šťastí.
Výherné čísla sa žrebujú každý utorok a piatok a cena za jeden tip je 2 eurá. Keďže hlavný jackpot zostal aj tentoraz bez výhercu, v utorok sa bude hrať o viac než 42 miliónov eur. Možno už o pár dní pribudne na Slovensku ďalší milionár.
