Pripravte sa na kratšiu noc: Letný čas sa blíži, v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky

Foto: Interez/Unsplash

Nina Malovcová
Hodiny sa opäť posunú dopredu.

Koniec marca každoročne prináša moment, ktorý mnohí vnímajú rozpačito. Hodiny sa posunú dopredu a noc bude o hodinu kratšia. Zmena času síce znamená menej spánku, zároveň však otvára obdobie dlhších a svetlejších večerov.

Ako sme vás už informovali, v roku 2026 nastane prechod zo zimného na letný čas v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca. Ručičky na hodinkách sa posunú z 2:00 na 3:00, čo znamená, že noc bude o hodinu kratšia.

Čaká nás aj prestavovanie hodiniek

Zmena času neznamená len kratší spánok. Mnohých čaká aj nepraktická drobnosť, a to prestavovanie hodiniek a rôznych zariadení v domácnosti. Moderné smartfóny či počítače si čas upravia automaticky, no staršie hodinky, budíky, kuchynské spotrebiče, ako napríklad rúry či mikrovlnné rúry, si budete musieť prestaviť ručne.

Posun času každoročne vyvoláva diskusie

Striedanie zimného a letného času patrí medzi témy, ktoré pravidelne rozdeľujú verejnosť. Časť ľudí ho považuje za zbytočný zásah do prirodzeného rytmu organizmu, iní oceňujú najmä dlhšie svetlo vo večerných hodinách. Pri jarnom prechode sa zároveň často spomína aj únava či krátkodobé problémy so spánkom. Organizmus sa totiž musí prispôsobiť novému režimu, čo môže niektorým ľuďom trvať niekoľko dní.

Ilustračná foto: Pexels

Jedným z hlavných dôvodov zavedenia letného času je efektívnejšie využívanie denného svetla. Po zmene času sa bude stmievať neskôr, čo znamená viac svetla vo večerných hodinách. Pre mnohých to znamená viac času na pobyt vonku, športovanie alebo stretnutia s priateľmi. Práve dlhšie večery sú jednou z vecí, ktoré si ľudia na jari a v lete najviac užívajú.

Deň sa bude rýchlo predlžovať

Zmena času sa prejaví aj pri východe slnka. Už 30. marca bude napríklad v Košiciach vychádzať približne o 6:17 ráno. Nasledujúce týždne prinesú rýchle predlžovanie dní. Svetla bude pribúdať a večery budú postupne dlhšie, čo je pre mnohých jasným signálom, že zima definitívne ustupuje.

