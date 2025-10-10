Princ William len ťažko zadržiaval plač, priložil si ruku na ústa a potom priznal ťažkú vec. Z tohto budete mať zimomriavky

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Kráľovská rodina
William mal 15 rokov, keď jeho matka princezná Diana zomrela pri autonehode v Paríži v roku 1997.

Kensingtonský palác v piatok zverejnil video, v ktorom sa následník trónu princ Wiliam zhovára s aktivistkou Rhianou Manningsovou. Jeho publikovanie súvisí so spustením siete na prevenciu samovrážd pod patronátom filantropickej nadácie princa Williama a jeho manželky Catherine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu Sky News.

Princ William sa rozcítil počas rozhovoru o dôsledkoch samovraždy so ženou, ktorej manžel Paul si vzal život v roku 2012 päť dní po tom, ako ich ročný syn George náhle zomrel na skrytú chorobu.

Rozhovor, ktorý dojal státisíce ľudí

V dojímavom rozhovore sa William pýta Rhian, čo by teraz povedala Paulovi, keby mohla. „Je len jedna vec, ktorú by som mu povedala, a to by bolo: ‚Prečo si sa so mnou nerozprával?‘ Myslím… že sa to pýtam každý jeden deň,“ uviedla.

„Bol úplne zničený, počas celého víkendu sa stále obviňoval,“ dodala. „Ale rada by som si ho takto posadila a povedala: ‚Prečo si za mnou neprišiel?‘ Pretože prišiel o toľko radosti a boli by sme v poriadku. A myslím si, že to je najťažšie, boli by sme v poriadku,“ povedala matka dvoch tínedžerov.

William na chvíľu stratil reč, v očiach sa mu objavili slzy a priložil si ruku na ústa. „Ste v poriadku?“ spýtala sa ho Manningsová.

„Prepáčte. Len je ťažké Vám tieto otázky klásť,“ odpovedal.

„Nie, je to v poriadku. Len máte deti. Je to ťažké a sami ste zažili stratu,“ zareagovala. William mal 15 rokov, keď jeho matka princezná Diana zomrela pri autonehode v Paríži v roku 1997.

O samovraždách je potrebné hovoriť

Manningsová založila charitatívnu organizáciu 2wish na podporu rodín postihnutých náhlou smrťou dieťaťa. Prvýkrát sa s princom stretla v roku 2017 v rámci kampane za duševné zdravie, ktorú Wiliam začal so svojou manželkou Catherine a v súčasnosti už odcudzeným mladším bratom princom Harrym.

„Najlepší spôsob, ako predchádzať samovraždám, je o nich hovoriť. Hovorte o nich včas. Hovorte o nich so svojimi blízkymi, s tými, ktorým dôverujete, s priateľmi. Takže ďakujem, že ste o nich hovorili,“ povedal William Manningsovej.

Kráľovská nadácia na prevenciu samovrážd prispela na fungovanie siete sumou viac ako milión libier a podporuje ju viac ako 20 organizácií. Cieľom je zlepšiť prevenciu samovrážd v celom Spojenom kráľovstve.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
