Princ Harry dojal fanúšikov: Spravil neuveriteľné gesto pre rodičov vážne chorých detí

Princ Harry opäť ukázal svoju ľudskú stránku. Na odovzdávaní cien WellChild dojal verejnosť iniciatívou, ktorá prináša úľavu a radosť rodinám vážne chorých detí.
Ako informoval magazín Royal Insider, vojvoda zo Sussexu sa postaral o moment, ktorý si získal srdcia fanúšikov po celom svete.
Premyslená iniciatíva pre rodičov
Na galavečere WellChild, ktorého je patrónom už od roku 2007, predstavil Harry nápad, vďaka ktorému dostanú rodičia vážne chorých detí zaslúžený oddych. „Rodičia sa často vynechávajú z rozhovorov,“ vysvetlil vojvoda zo Sussexu vo videu pre HELLO!.
„Takže urobíme všetko, čo je v našich silách, aby mali možnosť ísť na rande. Aby si oddýchli.“ Tento nápad si okamžite získal pozornosť fanúšikov, ktorí princa nazvali „absolútnym pokladom“.
Ohlasy fanúšikov
