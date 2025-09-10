Princ Harry dojal fanúšikov: Spravil neuveriteľné gesto pre rodičov vážne chorých detí

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Harry pripomenul, že aj malé gesto môže priniesť veľkú úľavu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Princ Harry opäť ukázal svoju ľudskú stránku. Na odovzdávaní cien WellChild dojal verejnosť iniciatívou, ktorá prináša úľavu a radosť rodinám vážne chorých detí.

Ako informoval magazín Royal Insider, vojvoda zo Sussexu sa postaral o moment, ktorý si získal srdcia fanúšikov po celom svete. 

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Kráľovská expertka upozornila na strategický krok Meghan: Nechala Harryho bokom, aby všetka pozornosť patrila jej
2.
Mala asi len 16 rokov: Kráľovná Kamila sa mala ako mladá brániť sexuálnemu napadnutiu. O tomto roky mlčala
3.
Narodeniny sa u kráľovskej rodiny neoslavujú rovnako ako u bežných ľudí. Tradíciu si trúfla porušiť len princezná Diana
Zobraziť všetky články (325)

Premyslená iniciatíva pre rodičov 

Na galavečere WellChild, ktorého je patrónom už od roku 2007, predstavil Harry nápad, vďaka ktorému dostanú rodičia vážne chorých detí zaslúžený oddych. „Rodičia sa často vynechávajú z rozhovorov,“ vysvetlil vojvoda zo Sussexu vo videu pre HELLO!.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Harry y Meghan (@sussex_harry_meghan)


„Takže urobíme všetko, čo je v našich silách, aby mali možnosť ísť na rande. Aby si oddýchli.“ Tento nápad si okamžite získal pozornosť fanúšikov, ktorí princa nazvali „absolútnym pokladom“. 

Ohlasy fanúšikov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac