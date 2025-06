Pribudne 300 bytov, investičné apartmány či nové obchodné prevádzky. Pod Tatrami sa rozrastá známy projekt

Developer VI. Group začal pred dvoma rokmi v podtatranskej obci Gerlachov budovať projekt Gerlach Rezort. Jeho prvá etapa by mala byť hotová na konci tohto roka a ako sa zdá, nasledovať ju bude aj druhá.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol zverejnený na enviroportáli. Kým prvá etapa priniesla zhruba 200 apartmánov a lákala na ich investičný potenciál, druhá etapa projekt rozšíri o ďalších 300 jednotiek. Prevažne by malo ísť o byty, no v podkroví investor láka na mezaníny. „V podkroví sa nachádzajú apartmánové byty vo forme príťažlivých mezanínov, ktoré mali v prvej etape najpozitívnejšie ohlasy,“ uvádza sa v zámere.

VI. Group sa chystá v druhej etape gerlachovského projektu, nachádzajúceho sa tiež v severozápadnej časti obce, vybudovať päť samostatne stojacich budov s jedným podzemným podlažím, tromi nadzemnými podlažiami a so spomínaným podkrovím. V pripravovanom projekte plánuje developer otvoriť aj obchodné prevádzky – každý objekt by ich mal mať dve. Lokalizované budú na prízemí a prispejú k lepšej vybavenosti lokality.

V pláne je aj tretia etapa

„Navrhovateľ sa rozhodol zefektívniť a aktualizovať pôvodný projekt pre dnešné požiadavky, štandardy a potreby obce ako aj pre zvýšenie atraktivity lokality a lepšiu efektivitu výstavby,“ doplnil investor v predloženom dokumente. Okrem bývania a obchodných priestorov je v pláne vybudovanie parkovacích plôch, ktoré pojmú 350 vozidiel. Väčšina miest určených na parkovanie sa bude nachádzať v budovách.

Zatiaľ nie je jasné, v akom časovom horizonte by mohlo k realizácií dôjsť. V dokumente nie sú tiež vyčíslené ani odhadované náklady na vybudovanie druhej etapy Gerlach Rezort. Ako však upozornil portál Index, developer by mal mať v pláne aj tretiu etapu. V nej sa dokonca počíta s vybudovaním štvorhviezdičkového hotela, wellness, reštaurácie, kaviarne či detského ihriska.

„Unikátny rezort spojí pokojné prostredie s aktívnym oddychom, pričom dokonale zapadne do idylického prostredia Vysokých Tatier,“ charakterizuje projekt developer na svojom webe.