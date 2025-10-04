Príbeh losa Emila má nečakaný zvrat: Zviera, ktorého osud sledujú tisíce ľudí, sa nečakane stratilo. Mnohí sa boja najhoršieho

Príbeh losa Emila sledujú desaťtisíce ľudí z Poľska, Česka, Slovenska aj Rakúska. Zo zvieraťa, ktoré sa túla strednou Európou, sa stal symbol slobody a spojenia človeka s divokou prírodou. Dnes sa však jeho fanúšikovia obávajú o jeho osud, pretože Emil zmizol.
Jeho dobrodružstvo sa začalo v Poľsku a pokračovalo cez české a slovenské lesy až do Rakúska. Stal sa prvým známym losom, ktorý prešiel takúto vzdialenosť bez zásahu človeka. Ľudia v ňom videli pripomienku, že divoká príroda si vie nájsť cestu aj v civilizovanom svete. Keď sa však priblížil k rušnej diaľnici A1 v Hornom Rakúsku, ochranári museli zakročiť.
Mal nový domov aj GPS obojok
Ako sme vás informovali v staršom článku, zásah prebehol šetrne. Emil bol znecitlivený, prevezený v špeciálnej klietke a vypustený v Národnom parku Šumava, kde majú losy ideálne podmienky.
Pred vypustením dostal GPS obojok, ktorý mal vedcom umožniť sledovať jeho pohyb v reálnom čase. Cieľom bolo získať údaje o migrácii losov v strednej Európe a zároveň zabezpečiť, aby sa Emil už nepriblížil k cestám a k obydliam. Jeho fanúšikovia si vydýchli, pretože po mesiacoch putovania to vyzeralo, že konečne našiel pokoj. No len na krátky čas.
Signál sa odmlčal
Ako informovala čtk, batéria v GPS obojku sa vybila. Správu potvrdil hovorca Národného parku Šumava Jan Dvořák, ktorý vysvetlil, že výdrž batérie bola odhadovaná na približne mesiac, no len za ideálnych podmienok. Tie sa však v tomto prípade nenaplnili.
Dvořák pre Seznam Zprávy doplnil, že Emil sa často pohyboval v oblastiach bez mobilného signálu. Zariadenie preto neustále hľadalo sieť, čo batériu rýchlo vybíjalo. Posledné údaje ukazovali, že sa pohyboval v okolí Lipenskej priehrady, neskôr smeroval k Stožcu na Prachaticku, blízko česko-bavorskej hranice. „Podľa jeho pohybu sa zdalo, že sa mu tam páčilo,“ uviedol Dvořák.
Zmizol v tichu lesa
Odvtedy sa Emilov pohyb dá len hádať. Podľa informácií portálu iMeteo ho niektorí obyvatelia údajne videli v okolí nemeckého mesta Freyung, kde sa mal kúpať v nádrži. Odborníci tieto informácie zatiaľ nepotvrdili, no nevylučujú, že sa presunul ďalej na západ.
Na sociálnych sieťach sa šíria komentáre plné obáv, ale aj nádeje. Mnohí ľudia veria, že Emil je v poriadku a našiel si bezpečné útočisko v divočine. Objavujú sa aj názory, že možno práve takto to má byť. Slobodný, mimo ľudského dosahu a konečne doma.
