Pri platbe kartou zľava 30 centov: Slovákov nahneval automat na bagety, niektorí hovoria o diskriminácii

Téma platieb dokáže Slovákov poriadne rozohniť. Niektorí nedajú dopustiť na pohodlné platby kartou. Iní sú spokojnejší, ak môžu mať v rukách hotovosť. Na automate núkajúcom bagety sa však objavil oznam zvýhodňujúcich zákazníkov platiacich kartou. Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať.
Ľudia radia bojkotovať
Vo facebookovej skupine Novomestská lampáreň sa objavil príspevok, ktorý vyvolal zmiešané reakcie. Na automate s bagetami v Novom Meste nad Váhom stojí nápis „Zaplať kartou a získaj produkt výhodnejšie“. Rozdiel predstavuje približne 20 až 30 centov. Mnohým sa ale nepáči, že by mali platiť viac preto, lebo chcú platiť hotovosťou.
Niektorí používatelia sociálnej siete rovno odporúčajú bojkot. Niečo také vraj netreba podporovať a radšej by nakúpili niekde inde. Ľudia hovoria o diskriminácii a myslia si, že cena tovaru by mala byť rovnaká bez ohľadu na to, akým spôsobom zaň platíte. Autor príspevku vysvetlil, že to vidí tak trochu s humorom, no vraj by pred bagetou za 2,90 eura uprednostnil z domu prinesený krajec chleba s masťou a s cibuľou.
Iní vnímajú 30-centovú zľavu pri platbe kartou ako výhodu, ktorú kedykoľvek radi využijú. Ďalší píšu, že v tom nevidia problém vzhľadom na to, že je potrebné brať do úvahy aj náklady na vyberanie hotovosti a na servis. Poukazujú na to, že podobné rozdiely platia neraz napríklad aj v mestskej hromadnej doprave. Elektronické lístky sú lacnejšie ako tie fyzické.
Uhol pohľadu
„Je to tak absolútne v poriadku,“ vyjadril svoj názor jeden z komentujúcich. Ďalší si dokonca myslí, že táto možnosť by mala byť dostupná všade. Niektorí poukazujú na to, že práca s hotovosťou nie je taká jednoduchá, ako si zákazníci neraz myslia. Ľudia si vraj neuvedomujú, čo všetko za tým je.
Viacerí poukazujú na uhol pohľadu. „Nezaplatíte 30 centov navyše. Zaplatíte o 30 centov menej, ak zaplatíte kartou.“ Nájdu sa však ľudia, ktorí vnímajú možnosť platiť v hotovosti ako výhodnejšiu a lepšiu, pretože tak majú pocit väčšej kontroly nad svojimi financiami. O financiách nám viac prezradil aj odborník, ktorý nám napríklad povedal, čo by ste mali urobiť ako prvé po tom, ako vám na účet príde výplata.
