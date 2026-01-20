Dostanú pár eur, no energie zdražejú aj o 100 %: Slováci reagujú na energopomoc

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Slovenskom v posledných dňoch intenzívne rezonuje téma energopomoci.

Slováci postupne zisťujú, či majú nárok na energopomoc, a v akej výške. Situácia je však chaotická, mnohí nevedia, ako ju majú riešiť a čo pre nich vôbec znamená. Ľudia popisujú, ako to zatiaľ vnímajú.

Prekvapili ich nízke sumy

Ako sme vás informovali, najväčší problém budú mať ľudia v prípade zvýšených cien tepla. Tie budú musieť najprv zaplatiť v plnej výške a potom dúfať, že im príde od štátu energošek, ktorý by im časť nákladov vykompenzoval. Ak však majú ľudia akékoľvek otázky, nič sa nedozvedia, pretože infolinka ich odkáže na klientske centrum, to ich odkáže na ministerstvo hospodárstva, ani tam ale nepochodia.

Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek poukázal na chybovosť systému, následkom ktorej viacero ľudí energopomoc nedostane. Viacero Slovákov v ankete reaguje, že namiesto reálnej pomoci sa dočkali zvýšenia predpisu aj o 100 %. Priplatia si tak o desiatky eur. „Prišiel mi šek na teplo 13 eur, tak to ma vytrhne z biedy a ešte ostane aj na kávu,“ reaguje jedna z používateliek webu. Pridávajú sa ľudia, ktorí píšu o podobných sumách – vo výške 8 či 20 eur.

Ilustračná foto: Unsplash

Nerozumejú, ako to funguje

„Ja som zistila, že sme vlastne strašne bohatí, lebo nárok nemáme. Dobre vedieť,“ píše ďalšia. Jedna z používateliek píše, že jej rodičia dostali 22 eur na štvrťrok a nerozumie, na čo to je dobré. Ďalší sa pýtajú, ako to vlastne funguje a dokedy budú čakať na informácie o tom, či na pomoc majú nárok alebo nie.

Iní uvažujú, či je pravda, že to, čo teraz v rámci pomoci dostanú, aj tak v konečnom dôsledku zaplatia v roku 2027. „Mám taký tušák, že v roku 2027 budú ľudia veľmi plakať pri vyúčtovaní,“ zamýšľa sa ďalší z komentujúcich. Iný dodáva, že to nemôže fungovať donekonečna, podobne ako trináste dôchodky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chyba v energopomoci: Zákon má vážnu dieru, vláda na poslednú chvíľu pláta pochybenia. Ľudia v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac