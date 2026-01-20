Dostanú pár eur, no energie zdražejú aj o 100 %: Slováci reagujú na energopomoc

Slováci postupne zisťujú, či majú nárok na energopomoc, a v akej výške. Situácia je však chaotická, mnohí nevedia, ako ju majú riešiť a čo pre nich vôbec znamená. Ľudia popisujú, ako to zatiaľ vnímajú.
Prekvapili ich nízke sumy
Ako sme vás informovali, najväčší problém budú mať ľudia v prípade zvýšených cien tepla. Tie budú musieť najprv zaplatiť v plnej výške a potom dúfať, že im príde od štátu energošek, ktorý by im časť nákladov vykompenzoval. Ak však majú ľudia akékoľvek otázky, nič sa nedozvedia, pretože infolinka ich odkáže na klientske centrum, to ich odkáže na ministerstvo hospodárstva, ani tam ale nepochodia.
Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek poukázal na chybovosť systému, následkom ktorej viacero ľudí energopomoc nedostane. Viacero Slovákov v ankete reaguje, že namiesto reálnej pomoci sa dočkali zvýšenia predpisu aj o 100 %. Priplatia si tak o desiatky eur. „Prišiel mi šek na teplo 13 eur, tak to ma vytrhne z biedy a ešte ostane aj na kávu,“ reaguje jedna z používateliek webu. Pridávajú sa ľudia, ktorí píšu o podobných sumách – vo výške 8 či 20 eur.
Nerozumejú, ako to funguje
„Ja som zistila, že sme vlastne strašne bohatí, lebo nárok nemáme. Dobre vedieť,“ píše ďalšia. Jedna z používateliek píše, že jej rodičia dostali 22 eur na štvrťrok a nerozumie, na čo to je dobré. Ďalší sa pýtajú, ako to vlastne funguje a dokedy budú čakať na informácie o tom, či na pomoc majú nárok alebo nie.
Iní uvažujú, či je pravda, že to, čo teraz v rámci pomoci dostanú, aj tak v konečnom dôsledku zaplatia v roku 2027. „Mám taký tušák, že v roku 2027 budú ľudia veľmi plakať pri vyúčtovaní,“ zamýšľa sa ďalší z komentujúcich. Iný dodáva, že to nemôže fungovať donekonečna, podobne ako trináste dôchodky.
Nahlásiť chybu v článku