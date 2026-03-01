Pri operácii „Ohromujúca zúrivosť“ zomreli traja americkí vojaci: Bojové operácie naďalej pokračujú

Pri spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácii „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) zameranej proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. V nedeľu popoludní o tom na sociálnej sieti X informovalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), píše TASR.
„Niekoľko ďalších (vojakov) utrpelo menšie zranenia od črepín a otrasy mozgu. V súčasnosti prebieha proces ich návratu do služby. Hlavné bojové operácie pokračujú, ako aj naše úsilie o odozvu,“ uviedlo velenie, ktoré viac informácií poskytne 24 hodín po upovedomení rodín obetí.
Ide o prvé potvrdenie akýchkoľvek strát na strane USA od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán v sobotu ráno. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.
Z územia USA vzlietli 4 špeciálne bombardéry
Nemenovaný americký obranný predstaviteľ televízii Fox News v nedeľu prezradil, že americké letectvo pri náletoch na Irán použilo aj strategický bombardér B-2 schopný niesť konvenčné i jadrové zbrane.
Celkovo z územia USA vzlietli štyri takéto bombardéry, ktoré leteli do Iránu a späť, pričom nad iránskym územím „zhodili desiatky 900-kilogramových bômb na zariadenia v podzemí“ určené na odpaľovanie balistických rakiet. Rovnaký typ lietadla Washington použil aj v júni minulého roka na bombardovanie zariadení súvisiacich s iránskym jadrovým programom.
Nahlásiť chybu v článku