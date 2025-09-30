Prezradila, z čoho má fóbiu. Hoci sa v Sľube zdá nebojácna, v skutočnosti má herečka pred jednou vecou rešpekt

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Považuje to za adrenalín, ktorý nechce podstúpiť. 

Prvýkrát sa šou Možné je všetko zúčastní tiež vedúca lahôdok v Sľube Helenka alias Anikó Vargová, ktorá zároveň priznala, pred čím má rešpekt. A hoci nie je takmer nič, čo by nezvládla, na druhej strane ju predsa len zakaždým ovládne strach, ak čelí jednej situácii.

Spomínaná relácia je založená na improvizácii a nečakaných úlohách, ktoré by mali vykonať známe pozvané osobnosti. Z toho Anikó Vargová nemá vôbec strach, keďže improvizácia je súčasťou jej hereckej práce, ako prezradila v rozhovore pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Skok z lietadla u nej nehrozí

Herečke skôr naskakujú zimomriavky z niečoho iného. „Viac sa bojím akrobatických vecí, lebo predsa len som už oviatá vetrom. Nie som už najmladšia, takže dúfam, že nebudem musieť visieť hore hlavou, alebo niečo také. Som sa modlila, že to prosím nie, ale keď to príde, tak čo. Ako moja babka hovorí, treba dožiť a potom sa budeme tešiť,“ dodala s úsmevom.

Napriek tomu nie je nič, do čoho by vyslovene nešla. „Vidím, že tu dbajú aj na bezpečnosť. Tak verím, že to majú vymyslené tak, aby sa nikomu nič nestalo. Dokonca som tam videla nejakého záchranára vzadu, tak snáď ho nebudeme potrebovať,“ poznamenala Anikó a zároveň vyšla s pravdou von o svojej fóbii. „Padanie z výšok. Ja som ten, čo má taký sen, že padá, a to nie je nič príjemné,“ priznala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Preto u nej nehrozí, že by sa dala nahovoriť na skok z lietadla alebo na bunge jumping. „To nie sú moje disciplíny,“ zasmiala sa predstaviteľka seriálovej Heleny, ktorej manžel Jano pracuje ako školník na základnej škole.

Čo adrenalínové zažila?

