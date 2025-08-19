Prezradila viac o svojej postave. Gabika Marcinková odtajnila podrobnosti o účinkovaní v Sľube, diváci budú ohromení

Foto: Profimedia, TV Markíza

Jana Petrejová
Jedna z najznámejších slovenských herečiek mieri do Sľubu.

Už len pár dní delí nadšených televíznych divákov od štartu druhej série úspešného retro seriálu, ktorý spôsobil doslova ošiaľ. Mnohí sa nevedia dočkať toho, čo zaujímavé prinesie dej a ako sa ďalej budú vyvíjať osudy obľúbených hrdinov. Príjemné oživenie prinesie nová postava v úlohe Gabiky Marcinkovej, ktorej zrejme sadla ako uliata. 

Zo slov známej slovenskej herečky, ktorá zahviezdila v kriminálno-dramatickom seriáli Vina, možno vyčítať, že je zo svojho nového projektu nadšená. Očividne jej postava, ktorá príde do rodného Československa zo zahraničia, bude mať čo ponúknuť. „Prichádzam ako Natália Chalupková a vraciam sa ako niekto, kto bol niekoľko rokov v Líbyi, desať rokov so svojím manželom,“ priblížila Gabika Marcinková v rozhovore pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Minulé časy pozná z fotiek

Sympatická brunetka sa predviedla s účesom, typickým pre 80. roky a podobne je to aj s oblečením. „Veľmi ma baví tento kostým, baví ma tiež účes aj mejkap a som rada, že som si také niečo mohla skúsiť,“ priznala umelkyňa, ktorú prijali hereckí kolegovia s otvorenou náručou.

„Kolegovia ma prijali veľmi milo, hlavne komplet celý štáb ľudí, ktorých som už predtým stretla, a vlastne aj tých hercov som už stretla. Takže sú to pre mňa vždy také milé stretnutia v rôznych kombináciách na rôznych projektoch,“ prezradila Gabika.

Keďže sa narodila v roku 1988, prirodzene, že si na toto obdobie nepamätá. Na druhej strane, spomienky sa jej vynárajú vďaka rodičom. „Pamätám si fotky mojej mamy, také tie trvalé výrazné, svadobné šaty, obleky, hračky, ktoré inak, keď som sem prišla prvýkrát ešte so svojimi deťmi, keď sme tu fotili promo pre seriál Vina, tak sme nabehli do ateliéru, odkiaľ nevedeli hodinu odísť. Vozili sa tam na tom kohútovi starom, ktorý tam je, so starými autami sa hrali. Takže toto mám takú matnú spomienku zo svojho detstva,“ poznamenala.

Čo pre ňu znamená sľub?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac