Prezradila viac o svojej postave. Gabika Marcinková odtajnila podrobnosti o účinkovaní v Sľube, diváci budú ohromení

Už len pár dní delí nadšených televíznych divákov od štartu druhej série úspešného retro seriálu, ktorý spôsobil doslova ošiaľ. Mnohí sa nevedia dočkať toho, čo zaujímavé prinesie dej a ako sa ďalej budú vyvíjať osudy obľúbených hrdinov. Príjemné oživenie prinesie nová postava v úlohe Gabiky Marcinkovej, ktorej zrejme sadla ako uliata.
Zo slov známej slovenskej herečky, ktorá zahviezdila v kriminálno-dramatickom seriáli Vina, možno vyčítať, že je zo svojho nového projektu nadšená. Očividne jej postava, ktorá príde do rodného Československa zo zahraničia, bude mať čo ponúknuť. „Prichádzam ako Natália Chalupková a vraciam sa ako niekto, kto bol niekoľko rokov v Líbyi, desať rokov so svojím manželom,“ priblížila Gabika Marcinková v rozhovore pre Markízu.
Minulé časy pozná z fotiek
Sympatická brunetka sa predviedla s účesom, typickým pre 80. roky a podobne je to aj s oblečením. „Veľmi ma baví tento kostým, baví ma tiež účes aj mejkap a som rada, že som si také niečo mohla skúsiť,“ priznala umelkyňa, ktorú prijali hereckí kolegovia s otvorenou náručou.
„Kolegovia ma prijali veľmi milo, hlavne komplet celý štáb ľudí, ktorých som už predtým stretla, a vlastne aj tých hercov som už stretla. Takže sú to pre mňa vždy také milé stretnutia v rôznych kombináciách na rôznych projektoch,“ prezradila Gabika.
Keďže sa narodila v roku 1988, prirodzene, že si na toto obdobie nepamätá. Na druhej strane, spomienky sa jej vynárajú vďaka rodičom. „Pamätám si fotky mojej mamy, také tie trvalé výrazné, svadobné šaty, obleky, hračky, ktoré inak, keď som sem prišla prvýkrát ešte so svojimi deťmi, keď sme tu fotili promo pre seriál Vina, tak sme nabehli do ateliéru, odkiaľ nevedeli hodinu odísť. Vozili sa tam na tom kohútovi starom, ktorý tam je, so starými autami sa hrali. Takže toto mám takú matnú spomienku zo svojho detstva,“ poznamenala.
