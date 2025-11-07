Prezradila o sebe tajomstvo. Celeste Buckingham priznala nečakanú vec, ktorú robí, keď nevie zaspať

Foto: Instagram (celbuckingham)

Jana Petrejová
Toto o nej mnohí nevedia.

Známa speváčka sa rozhodla viac otvoriť svojim fanúšikom a vyšla s pravdou von o niektorých veciach zo svojho života, o ktorých nemali ani tušenie. Mnohí ju poznajú ako talentovanú umelkyňu, ktorá má na konte mnoho úspešných skladieb, no nemali zatiaľ príliš možnosť nahliadnuť do jej súkromia. 

Celeste Buckingham spravila príjemnú zmenu, z ktorej sa potešia jej priaznivci. Na sociálnej sieti odštartovala sériu útržkov zo svojho života, v ktorých prezrádza zaujímavé informácie, no mimo svojej práce a hudby. Pred niekoľkými dňami zverejnila na Instagrame určité tajomstvá a objasnila, aká je v skutočnosti Celeste, keď nie je v žiari reflektorov.

Čo rada robí a čo neznáša?

Keďže ohlasy fanúšikov boli pozitívne a informácie z jej reálneho života mali u nich úspech, speváčka sa rozhodla pre ďalšiu dávku malých pikantérií, ktoré prezradili o nej niečo viac. „Úprimne s úsmevom – tak ako to cítim,“ doplnila Celeste na sociálnej sieti a podelila sa s ostatnými o ďalšie fotografie a pripojila k nim vety, ktoré ju vystihujú. Druhá séria s názvom „5 vecí, ktoré o mne neviete“ začala so smiechom, no v zmysle, že sa rada, často a veľa smeje.

Aj keď ide o príjemnú vlastnosť, nemusí to tak byť zakaždým. „Niekedy aj v nevhodných chvíľach alebo, keď sa zdá, že je všetko zle. Len tí, ktorí ma naozaj poznajú, vedia rozoznať, kedy je to skutočný smiech,“ dodala Celeste Buckingham, ktorá tiež rada trávi čas za volantom. Dokonca jej táto záľuba v niečom pomáha. „Milujem šoférovanie. Tak veľmi si ho užívam, že niekedy, keď v noci neviem zaspať, sadnem do auta a trochu sa povozím – len tak, aby som sa uvoľnila a sústredila,“ priznala.

Na druhej strane, je niečo, čo príliš nemusí. „Neznášam lyžovanie. Milujem sneh a zimu a nájdete ma v najbližšom bare na Après-ski, ale na lyže ma nedostanete,“ prezradila o sebe ďalšiu pozoruhodnú vec. Poriadne jej dávajú zabrať tiež veľké projekty, do ktorých sa púšťa. Ale našťastie, vždy je to hlavne na začiatku, vtedy ju totiž ovládne úzkosť. „Sama sebe poviem, že to vlastne neviem robiť, aby som sa potom, keď tam prídem, cítila vyzvaná a chcela zo seba vydať to naj,“ poznamenala s úsmevom.

