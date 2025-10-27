Ťažko si hľadá kamarátov. Celeste Buckingham priznala o sebe nečakanú vec, o ktorej nik nevedel

Známa speváčka, ktorú preslávilo účinkovanie v SuperStar, nezvykne príliš prezrádzať detaily z osobného života. O to viac prekvapila svojou knihou, v ktorej o nej zazneli zaujímavé informácie. Najnovšie sa rozhodla, že sa otvorí aj tým, ktorí nemajú jej publikáciu.
Pred pár dňami zverejnila Celeste Buckingham na sociálnej sieti pár útržkov zo svojho života a prekvapila mnoho fanúšikov, ktorí jej fandia. Speváčka sa dostala do povedomia verejnosti nielen vďaka talentovej súťaži a niektorými hitmi, vrátane Run, run, run či Nobody knows, no v poslednom čase sa často vyjadrovala o honbe za dokonalosťou a sebaprijatí.
Prečo má pri posteli zápisník s perom?
Najnovšie sa jej priaznivci potešili zaujímavým informáciám, o ktorých dala vedieť na Instagrame. „Malé útržky, veľké pravdy. Moje kučery, moje melódie, moje srdce. Toto som ja – a možno sa dozviete ešte viac – chceli by ste?“ napísala Celeste do popisku k sérii fotografií s pár vetami o sebe.
Niektoré z nich boli o hudobnej tvorbe. „Väčšinu svojich piesní píšem v spánku. Nápad mi napadne tesne predtým, než zaspím, takže si vždy nechávam pri posteli malý zápisník, pero a telefón, aby som si ho hneď zaznamenala,“ napísala speváčka, ktorá tiež uviedla, že spev považuje za svoju terapiu.
„Vždy, keď si spievam sama pre seba alebo pre publikum, hlboko cítim to, o čom spievam – či už je to moja pieseň alebo niekoho iného. Niekedy sa v tom úplne stratím,“ priznala ďalšiu vec, ktorú o nej fanúšikovia doteraz nevedeli.
