Ťažko si hľadá kamarátov. Celeste Buckingham priznala o sebe nečakanú vec, o ktorej nik nevedel

Foto: Instagram.com/celbuckingham

Jana Petrejová
Nechala fanúšikov nazrieť do svojho súkromia.

Známa speváčka, ktorú preslávilo účinkovanie v SuperStar, nezvykne príliš prezrádzať detaily z osobného života. O to viac prekvapila svojou knihou, v ktorej o nej zazneli zaujímavé informácie. Najnovšie sa rozhodla, že sa otvorí aj tým, ktorí nemajú jej publikáciu.

Pred pár dňami zverejnila Celeste Buckingham na sociálnej sieti pár útržkov zo svojho života a prekvapila mnoho fanúšikov, ktorí jej fandia. Speváčka sa dostala do povedomia verejnosti nielen vďaka talentovej súťaži a niektorými hitmi, vrátane Run, run, run či Nobody knows, no v poslednom čase sa často vyjadrovala o honbe za dokonalosťou a sebaprijatí.

Prečo má pri posteli zápisník s perom?

Najnovšie sa jej priaznivci potešili zaujímavým informáciám, o ktorých dala vedieť na Instagrame. „Malé útržky, veľké pravdy. Moje kučery, moje melódie, moje srdce. Toto som ja – a možno sa dozviete ešte viac – chceli by ste?“ napísala Celeste do popisku k sérii fotografií s pár vetami o sebe.

Niektoré z nich boli o hudobnej tvorbe. „Väčšinu svojich piesní píšem v spánku. Nápad mi napadne tesne predtým, než zaspím, takže si vždy nechávam pri posteli malý zápisník, pero a telefón, aby som si ho hneď zaznamenala,“ napísala speváčka, ktorá tiež uviedla, že spev považuje za svoju terapiu.

„Vždy, keď si spievam sama pre seba alebo pre publikum, hlboko cítim to, o čom spievam – či už je to moja pieseň alebo niekoho iného. Niekedy sa v tom úplne stratím,“ priznala ďalšiu vec, ktorú o nej fanúšikovia doteraz nevedeli.

Je veľmi lojálna

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac