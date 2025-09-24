Prezradila, čo robiť, ak máte radi sladkosti. Dominika Cibulková zverejnila video, vďaka ktorému mnohí konečne schudnú

Foto: Instagram.com/domicibulkova

Jana Petrejová
Zrejme im tým otvorí oči. 

Ak hľadáte živý dôkaz, ktorý by potvrdil, čo dokáže s telom spraviť pravidelný tréning, zdravá strava a dávka pevnej vôle a sebazaprenia, nik nie je lepším príkladom ako bývalá tenistka, ktorá i naďalej ohuruje svojou postavou. Možno povedať, že nikdy nebola taká štíhla ako teraz. Dvojnásobná mamička žiari a radí ostatným, ako to dosiahnuť.

Zrejme ju nič nezlomí a dostane sa do cieľa, ktorý si zaumieni. Aj keď Dominiku Cibulkovú mnohí obvinili, že si pri chudnutí pomohla známym liekom, ona sa bránila a pousmiala sa nad tým. Cvičenie a zdravý jedálniček ju dostali tam, kde sa nachádza dnes. Preto sa rozhodla svoje skúsenosti a poznatky na ceste za novým „ja“ odovzdať ďalej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Problém so sladkými dobrotami

Jej aplikácia sa pre mnohých stala zlomovým bodom, kedy si povedali „dosť“ a začali so zmenou životného štýlu. Súčasťou aplikácie sú tréningové programy a zostavené jedálničky, no nechýbajú ani odporúčania pre ostatných fanúšikov na sociálnej sieti.

Najnovšie prehovorila do duše tým, ktorí milujú sladkosti. Práve tie často bývajú kameňom úrazu a sú dôvodom, prečo sa mnohým nedarí schudnúť. Keď uvidia Dominikino video, zrejme zmenia svoje zmýšľanie a doprajú si sladké, no v inej, zdravšej podobe.

„Kamoši, veľakrát sa ma pýtate, čo máte robiť, keď máte chuť na sladké. Že veď predsa tri takéto čokoládové guličky nemôžu nič pokaziť. Ale je toho tak málo, že priznajte sa, kto skončí pri troch guličkách?” prehovorila bývalá tenistka vo videu na Instagrame a počas rozprávania zdvihla takmer prázdny tanier so spomínanými čokoládovými guličkami.

Každý jej dá určite za pravdu, že neodolá a siahne po viacerých. Potom však nasledujú výčitky a nakoniec hrozí, že si doprajú ešte viac. Aj preto mnohí neustále len začínajú s chudnutím bez konzistentného a dlhodobého efektu.

Čo ukázala fanúšikom?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac