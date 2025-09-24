Prezradila, čo robiť, ak máte radi sladkosti. Dominika Cibulková zverejnila video, vďaka ktorému mnohí konečne schudnú

Ak hľadáte živý dôkaz, ktorý by potvrdil, čo dokáže s telom spraviť pravidelný tréning, zdravá strava a dávka pevnej vôle a sebazaprenia, nik nie je lepším príkladom ako bývalá tenistka, ktorá i naďalej ohuruje svojou postavou. Možno povedať, že nikdy nebola taká štíhla ako teraz. Dvojnásobná mamička žiari a radí ostatným, ako to dosiahnuť.
Zrejme ju nič nezlomí a dostane sa do cieľa, ktorý si zaumieni. Aj keď Dominiku Cibulkovú mnohí obvinili, že si pri chudnutí pomohla známym liekom, ona sa bránila a pousmiala sa nad tým. Cvičenie a zdravý jedálniček ju dostali tam, kde sa nachádza dnes. Preto sa rozhodla svoje skúsenosti a poznatky na ceste za novým „ja“ odovzdať ďalej.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Problém so sladkými dobrotami
Jej aplikácia sa pre mnohých stala zlomovým bodom, kedy si povedali „dosť“ a začali so zmenou životného štýlu. Súčasťou aplikácie sú tréningové programy a zostavené jedálničky, no nechýbajú ani odporúčania pre ostatných fanúšikov na sociálnej sieti.
Najnovšie prehovorila do duše tým, ktorí milujú sladkosti. Práve tie často bývajú kameňom úrazu a sú dôvodom, prečo sa mnohým nedarí schudnúť. Keď uvidia Dominikino video, zrejme zmenia svoje zmýšľanie a doprajú si sladké, no v inej, zdravšej podobe.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Kamoši, veľakrát sa ma pýtate, čo máte robiť, keď máte chuť na sladké. Že veď predsa tri takéto čokoládové guličky nemôžu nič pokaziť. Ale je toho tak málo, že priznajte sa, kto skončí pri troch guličkách?” prehovorila bývalá tenistka vo videu na Instagrame a počas rozprávania zdvihla takmer prázdny tanier so spomínanými čokoládovými guličkami.
Každý jej dá určite za pravdu, že neodolá a siahne po viacerých. Potom však nasledujú výčitky a nakoniec hrozí, že si doprajú ešte viac. Aj preto mnohí neustále len začínajú s chudnutím bez konzistentného a dlhodobého efektu.
Nahlásiť chybu v článku