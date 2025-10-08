Prežila si peklo a chce začať znova. Elena Podzámska prehovorí o svojom boji v relácii V siedmom nebi

Herečka, ktorú si diváci pamätajú z množstva úspešných televíznych seriálov, sa po náročných rokoch rozhodla prehovoriť o svojich problémoch. V novej sérii obľúbenej relácie V siedmom nebi divákom úprimne odhalí, s akými démonmi zápasí a ako sa snaží opäť postaviť na vlastné nohy.
Ako uviedla TV JOJ, relácia V siedmom nebi s Vilom Rozborilom je už jedenásť rokov neoddeliteľnou súčasťou vysielania a pomáha rodinám i jednotlivcom v núdzi. V najnovšej sérii dostane pomocnú ruku aj herečka Elena Podzámska, známa z projektov ako Panelák, Odsúdené, Vlci či Kraj. Osud sa s ňou nemaznal a aj ona priznala, že prišiel moment, keď už sama situáciu nezvládala a musela vyhľadať odbornú pomoc.
Náročné roky a strata pracovných ponúk
Posledné roky boli pre známu herečku veľmi ťažké. Pandémia zasiahla nielen jej kariéru, ale aj osobný život. V tom čase prišla o viacero pracovných ponúk a prežila aj niekoľko bolestivých rozchodov.
Všetko to malo výrazný vplyv na jej psychické zdravie. Dokonca až natoľko, že musela vyhľadať odbornú pomoc. Neskôr sa však jej situácia ešte viac zhoršila a skončila na psychiatrii v Pezinku.
