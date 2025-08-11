Prežil iba zázrakom: Muž sa prichytil na rýchlovlaku, mohlo ho to stáť život. Vystúpil, len aby si zapálil cigaretu

Ilustračná foto: Simon Legner (User:simon04), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Zlozvyk ho takmer stál život.

V Rakúsku sa odohrala scéna ako z akčného filmu. Mladý muž počas zastávky vystúpil z vlaku, aby si zapálil cigaretu. Keď sa však súprava pohla, rozhodol sa namiesto nastúpenia chytiť jej vonkajšej strany a viezol sa tak, kým vlak núdzovo nezastavil.

Podľa portálu Guardian, ktorý sa odvoláva na rakúske štátne železnice, išlo o 24-ročného občana Alžírska. Počas plánovanej zastávky vystúpil na nástupište, aby si zapálil. Keď však vlak začal odchádzať, namiesto návratu dnu sa chytil jeho vonkajšej časti a zostal visieť medzi vozňami.

Držal sa, kým neprišla pomoc

O niekoľko sekúnd neskôr začal muž zúfalo búchať na okná, aby si ho všimla posádka. Sprievodca okamžite zatiahol núdzovú brzdu a po zastavení vlaku ho členovia posádky vtiahli dnu. Svedkovia uviedli, že následne si vypočul poriadne tvrdé napomenutie.

„Je to nezodpovedné a väčšinou to končí smrťou,“ upozornil hovorca železníc Herbert Hofer. Zároveň dodal, že takýmto konaním neohrozuje človek len seba, ale aj záchranárov a ďalšie osoby, ktoré by zasahovali pri prípadnej nehode.

Nebezpečný trend medzi fajčiarmi

Podobný incident sa stal aj začiatkom roka v Nemecku, keď 40-ročný muž prežil 32-kilometrovú jazdu na vonkajšej strane vysokorýchlostného vlaku. Aj on sa do problémov dostal preto, že si nestihol dofajčiť cigaretu pred odchodom súpravy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto sa vám páčiť nebude: Ďalšia streamovacia služba ruší jednu z najobľúbenejších výhod, platiť však…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac