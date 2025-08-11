Prežil iba zázrakom: Muž sa prichytil na rýchlovlaku, mohlo ho to stáť život. Vystúpil, len aby si zapálil cigaretu

V Rakúsku sa odohrala scéna ako z akčného filmu. Mladý muž počas zastávky vystúpil z vlaku, aby si zapálil cigaretu. Keď sa však súprava pohla, rozhodol sa namiesto nastúpenia chytiť jej vonkajšej strany a viezol sa tak, kým vlak núdzovo nezastavil.
Podľa portálu Guardian, ktorý sa odvoláva na rakúske štátne železnice, išlo o 24-ročného občana Alžírska. Počas plánovanej zastávky vystúpil na nástupište, aby si zapálil. Keď však vlak začal odchádzať, namiesto návratu dnu sa chytil jeho vonkajšej časti a zostal visieť medzi vozňami.
Držal sa, kým neprišla pomoc
O niekoľko sekúnd neskôr začal muž zúfalo búchať na okná, aby si ho všimla posádka. Sprievodca okamžite zatiahol núdzovú brzdu a po zastavení vlaku ho členovia posádky vtiahli dnu. Svedkovia uviedli, že následne si vypočul poriadne tvrdé napomenutie.
„Je to nezodpovedné a väčšinou to končí smrťou,“ upozornil hovorca železníc Herbert Hofer. Zároveň dodal, že takýmto konaním neohrozuje človek len seba, ale aj záchranárov a ďalšie osoby, ktoré by zasahovali pri prípadnej nehode.
Nebezpečný trend medzi fajčiarmi
Podobný incident sa stal aj začiatkom roka v Nemecku, keď 40-ročný muž prežil 32-kilometrovú jazdu na vonkajšej strane vysokorýchlostného vlaku. Aj on sa do problémov dostal preto, že si nestihol dofajčiť cigaretu pred odchodom súpravy.
