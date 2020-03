Preprogramovali bunky 114-ročnej ženy. Vedci dúfajú, že zistia, čo spôsobuje dlhovekosť

Od momentu, ako sme sa narodili, starneme. Niekto rýchlejšie, iní pomalšie, no tento proces sa týka každého jedného z nás. Už oddávna chcú ľudia poznať tajomstvo dlhého života, či dokonca dosiahnuť nesmrteľnosť. Aj keď takéto niečo je zatiaľ iba v úlohe science fiction, vedci sa postupnými krokmi snažia pochopiť základné mechanizmy toho, prečo sa niekto dožije vysokého veku.

Do embryonálneho stavu

Vedcom sa podaril významný krok. Podarilo sa im preprogramovať bunky 114-ročnej ženy na indukované pluripotentné kmeňové bunky (IPS – z anglického induced pluripotent stem cells). Tieto dospelé bunky boli geneticky zmenené do stavu podobného embryonálnym kmeňovým bunkám. Tie sú schopné vytvárať akúkoľvek bunku v tele, či ide o neuróny alebo aj srdcové bunky, uvádza portál IFL Science.

Vedci si neboli istí, či to dokážu spraviť z buniek od starších ľudí a to nehovoriac od takých, ktorí sa dožili viac ako sto rokov. Ako ale ich práca ukázala, je to možné. Aj na základe tohto úspechu sa domnievajú, že by mohli urobiť významný krok k zvráteniu bunkového starnutia.

Ohľadom svojej práce vedci publikovali štúdiu v Biochemical and Biophysical Research Communications. Okrem buniek 114-ročnej ženy preprogramovali tiež bunky 43-ročnej zdravej ženy a 8-ročného dieťaťa s genetickou chorobou, ktorá spôsobuje rýchle starnutie v detstve.

IPS bunky následne zmenili na mezenchymálne kmeňové bunky. Tie pomáhajú udržiavať a opravovať štrukturálne tkanivá, ktoré sa diferencujú na kosti, chrupavky, svaly alebo tukové bunky.

Resetovali dĺžku telomér

Vedcov zaujalo, že bunky 114-ročnej ženy sa dokázali rovnako dobre transformovať ako bunky ženy v strednom veku alebo 8-ročného dieťaťa. Všimli si tiež zaujímavú skutočnosť. Kmeňové bunky od 114-ročnej ženy akoby „resetovali“ svoje teloméry.

Teloméry sú koncové časti niektorých chromozómov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu počas redukčného delenia. Pôsobia ako ochranná čiapka na konci chromozómu. Keď sa bunka skopíruje, teloméry sa skracujú a s pribúdajúcim vekom nakoniec prestanú správne fungovať. Teloméry sú ako keby hodiny starnutia bunky.

Zaujímavé teda bolo, že preprogramované kmeňové bunky 114-ročnej ženy nepreukazovali, že sú staré a ich biologické hodiny sa akoby prestavili z veku 114 rokov na nulu.

Vedcov teraz čaká porovnávanie IPS buniek získaných od mladších ľudí s bunkami získaných od ľudí s vekom nad 100 rokov. Od výskumu si sľubujú, že by mohli pochopiť proces toho, prečo sa niektorí ľudia dožívajú tak vysokého veku v porovnaní s inými.