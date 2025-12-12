Premiér Fico privítal prelomenie veta. Pellegriniho už nepodporí, prezident v jeho očiach zlyhal

Foto: SITA/MZV SR / SITA/Kancelária prezidenta SR

Dana Kleinová
TASR
Zdôraznil, že Smer-SD bude vždy prezidenta rešpektovať, no v budúcich prezidentských voľbách Pellegriniho nepodporí.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) víta prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad v parlamente. Zdôraznil, že Smer-SD bude vždy prezidenta rešpektovať, no v budúcich prezidentských voľbách Pellegriniho nepodporí. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády na sociálnej sieti.

„Ďakujem vládnej koalícii, že dnes opätovne schválila veto prezidenta k zákonu o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Peter Pellegrini nevie, čo to je posielať ľudí do väzby bez dôkazov alebo ako chutí deväťmilimetrová guľka v bruchu. Prezident SR v mojich očiach zlyhal nie pre zákon, ale preto, lebo sa postavil na stranu ľudí, ktorí nás zatvárali a na nás strieľali,“ napísal premiér.

V nasledujúcich prezidentských voľbách ho nepodporí

Deklaroval, že rešpektuje právo prezidenta vetovať akýkoľvek zákon v Národnej rade (NR) SR. Rovnako, že Smer bude vždy rešpektovať hlavu štátu. „Bude to náš prezident SR, ale v nasledujúcich prezidentských voľbách nemá našu žiadnu podporu,“ doplnil Fico.

Poslanci NR SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.

Pellegrini reagoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše. Trvá na svojich dôvodoch. Poukazoval na absenciu dôvodov na skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.

