Druhá séria ešte ani nezačala, no už čelí kritike. Diváci Sľubu posielajú tvorcom seriálu drsné odkazy

Seriál Sľub sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia. Divákov zaviedol do časov socializmu a presunul ich najmä do školského prostredia. Videli tak rôzne módne kreácie, hlavne pri súdružke Markovej, ktorá sa nebojí so svojím vzhľadom experimentovať. Prísne požiadavky na vzhľad však platia aj pri postavách v pozadí.

Ako sme vás už informovali predtým, tvorcovia seriálu nelenia ani počas leta, čo možno vidieť aj na neustálych ponukách do komparzu, ktoré na Facebooku zverejňuje MovieUp casting. Vďaka ich príspevkom diváci vedia, kde a čo sa bude najbližšie točiť, ako aj to, že v súčasnosti hľadajú ľudí najmä ako komparz do nemocnice či lahôdok, takže dej seriálu bude smerovať práve na tieto miesta. To však nie je to, čo divákov na týchto inzerátoch najviac zaujalo.

Vraj to nie je dôveryhodné

Keďže sa seriál presunul do 80. rokov, museli tomu zodpovedať nielen priestory, ktoré na obrazovkách diváci vidia, ale tiež kostýmy a vizáž hercov. Prísne pravidlá pritom platia aj pre komparz. V inzerátoch väčšinou hľadajú ľudí od 18 do 60 rokov, čo znie úplne v poriadku. Čo sa však ľuďom nepáči, sú ďalšie pravidlá, ktoré musia muži a ženy splniť.

„Ženy – nie dlhé vlasy, nie tetované obočie, nie moderné účesy. Muži – nie veľké brady, nie vyholené boky, maximálna veľkosť L, do 185 cm,“ stojí napríklad v jednej ponuke a tieto požiadavky sa opakujú vždy, keď sa týkajú nakrúcania Sľubu, či už ide o „ľudí do lahôdok“ alebo len o „okoloidúcich“.

Ukázalo sa však, že tieto prísne pravidlá sa ľuďom nepáčia, keďže si nemyslia, že všetky vylúčené črty neboli v minulosti na uliciach vidieť. „Podľa mňa vyholené hlavy (boky, a aj záhlavie) boli v 80. rokoch bežné, konkrétne už aj v roku 1984. Volali ich, že „Depešáci“ a bol to veľký trend. To len aby ste vedeli, ak sa nevyznáte!“ odkázal divák v komentároch.

„A prečo nemôžu mať ženy dlhé vlasy? Však neboli v tej dobe všetky „krátkovlásky“. Škoda. Rada by som išla,“ pridala sa zas sklamaná žena, ktorá tiež nechápavo krútila hlavou nad týmito požiadavkami. „Nie dlhé vlasy? Bežne sa nosili dlhé vlasy v cope, vrkoči, alebo v drdole. Kebyže hľadáte bez tetovania, napichaných pier, umelých nechtov… Ale nie dlhé vlasy? Nie je to nejaký preklep?“ pýtala sa druhá.

„Je to normálne, že ženy len krátke vlasy? Nosievali sme dlhé vlasy a aj mamička nosila dlhé vlasy. A chlapi, L? Veď aj vtedy boli chlapi ako hory. Máte to nejako zle navrhnuté,“ pridala sa tretia.

V tomto prípade sa pokúsili poskytnúť odpovede iné diváčky. Napríklad: „Čo si ja pamätám, v tej dobe mali skoro všetky ženy krátke vlasy, máloktorú som videla s dlhými a to bolo pre mňa wau.“ alebo „Myslím, že preto, aby mali s úpravou vizáže komparzu čo najmenej roboty, keď sa tam mihnú len na pár sekúnd. Úprava hlavných hercov je trošku iná.“

Dlhé vlasy pritom neboli jediná požiadavka, s ktorou mali diváčky problém. V komentároch odznelo aj: „Žiadne tetovanie obočia? Veď aj vtedy si ženy farbili obočie… A muži boli aj vyšší ako 185 cm.“

Jedna žena si dokonca nebrala servítku pred ústa a rovno v komentári odkázala: „Radšej robte konkurz na kostymérku, aby konečne obliekala hercov tak, ako sme sa vtedy obliekali, stačí keď pozrie na Čechov – Vyprávěj.“ K tomuto seriálu prirovnali Sľub viacerí diváci a tvorcom odkázali, aby si z neho brali príklad. Napríklad tiež: „Škoda, ale žila som v tej dobe a mala som dlhé vlasy. Toto nechápem. Pozrite si seriál Vyprávěj, tam v každom diele boli aj autentické zábery.“