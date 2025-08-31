Viedli dvojitý život a pred svetom skrývali tajomstvo. Tieto celebrity dlhé roky mlčali o tom, čo sa dialo v ich súkromí

Vidíme ich na strieborných plátnach, občas sa mihnú na červenom koberci alebo sa ukážu v televíznej relácii, či poskytnú zaujímavý rozhovor niektorým médiám. Navonok nerobili nič nezvyčajné, no málokto vie, čo sa naozaj dialo v ich živote a ako ich to ovplyvnilo. Nikto nevidí, čím si prešli, no Hollywood je transparentný a odhalil skutočnú pravdu.
Niektoré známe osobnosti a celebrity majú za sebou minulosť, ktorá ich určitým spôsobom poznačila. Nehovoria však príliš o tom, lebo sa hanbia alebo jednoducho chcú, aby ich verejnosť vnímala ako hercov, umelcov či tých, ktorí dokázali v živote to, čo ich preslávilo. Ktoré osobnosti sa objavili na tomto zozname portálu Listverse?
Coco Chanel
Legendárna návrhárka sa narodila v roku 1883 v Saumure vo Francúzsku. V 27 rokoch vlastnila Chanel – úspešný obchod s oblečením a do desiatich rokov uviedla na trh svoju prvú parfumovú líniu a predstavila svetu svoje „malé čierne šaty“, čím spôsobila revolúciu v módnom priemysle.
Bohužiaľ, v 30. rokoch 20. storočia bola Chanel svedkom invázie Hitlerovej armády do jej rodného Francúzska. Hoci Francúzsko bolo rýchlo obsadené nacistami, mnohí francúzski občania sa rozhodli Nemcom vzoprieť. Chanel však nebola veľmi odolná. Počas vojny začala chodiť s nacistickým dôstojníkom menom Hans Gunther von Dincklage. Tento vzťah by sa dal opísať ako neškodný, aj keď renomovaný novinár Hal Vaughan tvrdí opak.
Vo svojej knihe Sleeping With The Enemy: Coco Chanel’s Secret War Vaughan tvrdí, že Chanel nenamietala proti nacistickej okupácii, pretože sama bola antisemitka. Vaughan ide ešte ďalej a tvrdí, že konala ako agentka nacistickej spravodajskej služby. Novinár napísal intrigujúci príbeh, v ktorom je Chanel vykreslená ako cestovateľka po Európe so svojím nacistickým priateľom a ako celebrita – ambasádorka nacistického režimu.
Po vojne Coco Chanel utiekla do Švajčiarska, ale v neskorších rokoch sa jej podarilo znovu sa etablovať vo Francúzsku s podporou bohatej rodiny Wertheimerovcov. Wertheimerovci dodnes držia väčšinový podiel v značke Chanel, ale zdráhajú sa hovoriť o aktivitách známej návrhárky počas vojny.
