Prelomila mlčanie. Jasmina Alagič prehovorila o tlaku spoločnosti mať druhé dieťa a prezradila, ako to cíti ona

Jana Petrejová
Vyjadrila sa k niečomu, na čo sa mnohí pýtajú už dlhší čas.

Moderátorka si naplno užíva svojho synčeka Sanela, s ktorým chce tráviť každú jednu voľnú chvíľu. Vďačnosť za rodinu, ktorú má, si môžu všimnúť jej fanúšikovia na sociálnej sieti, kde sa netají svojimi pocitmi a emóciami. Je si vedomá toho, aké neskutočné bohatstvo má vo svojom živote, a tým je zdravie členov rodiny a blízkych. 

Pred niekoľkými dňami sa Jasmina Alagič podelila so svojimi priaznivcami na Instagrame so zmenou, ku ktorej sa manželka rapera Rytmusa odhodlala. Prvýkrát nastal moment, keď jej muž odišiel s ich spoločným synčekom na dovolenku a moderátorka ostala sama doma. Zatiaľ čo oni si užívali chlapskú jazdu, ona sa sústredila sama na seba, ako tomu bolo za mlada, hoci spočiatku si myslela, že to snáď ani nezvládne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Je to len v našich hlavách

Sanel rastie ako z vody, oslávil už 6. narodeniny, preto padla neraz reč na to, kedy bude mať slávny pár druhé dieťa. Špekulácie vyvolala nejedna zverejnená fotografia na Instagrame, na ktorej mnohí vydedukovali, že Jasmina je tehotná pre jej väčšie bruško. Aj keď to nebola pravda, ľudia si stále kladú otázku, kedy a či vlastne bude mať Sanel súrodenca. Moderátorka na to príliš nereagovala, až doteraz, keď jej jedna fanúšička položila zaujímavú otázku.

Neznáma žena bola zvedavá, či necíti tlak spoločnosti mať druhé dieťa. „Ja veľmi… Mám tiež jedného synčeka,“ priznala fanúšička. Manželka Rytmusa sa rozhodla vyjsť s pravdou von a priznala, ako je to u nej a čo si celé o tom myslí. Odpoveď pritom nezabudla jemne okoreniť štipkou humoru. „Jediný tlak, ktorý si v živote chcem, nechcem, musím prispustiť, je ten, keď s mojou laktózou vypijem veľa mlieka,“ začala Jasmina vo svojom príbehu na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Následne však zazneli vážnejšie slová, nad ktorými sa nejedna žena zamyslí a prispustí, že Jasmina rozhodne nie je vedľa. Zároveň naznačila, že sa nebráni ďalšiemu dieťaťu, ale má to jeden háčik. „Nikto iný, iba vaša hlava si môže urobiť reálne tlaky. Nonstop počúvam o druhom dieťati, zatiaľ čo ja mám môj vysnívaný život a ešte stále nie rozdiel medzi naším prvým synom a fiktívnym ďalším dieťaťom, aký som túžila mať,“ pokračovala.

Ide jej o úprimné šťastie

