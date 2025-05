Prekvapivé video z Nitry: Policajtka spala v služobnom aute, muž ju pritom nakrútil. Problémy teraz majú obaja

Hoci je policajtov na Slovensku dlhodobo málo a bezpochyby ide o náročnú prácu, príslušníci zákona by zrejme nemali vo svojich služobných autách spať. Mužovi z Nitry sa však podarilo natočiť presne takýto incident, no problémy teraz môže mať nielen samotná policajtka, ale aj on.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Video, ktoré pobúrilo verejnosť, ako prvé zverejnil kanál SereďOnLine na sociálnej sieti a téme sa následne venovali TVNoviny. Začína sa pohľadom na policajné auto, v ktorom vidieť na prvý pohľad spiacu policajtku. Autor videa sa následne k vozidlu priblíži a policajtku konfrontuje.

Číslo odmietla ukázať

Žiada od nej služobné číslo, no tá sa správa pomerne zvláštne a odmietne mu ho ukázať. Mužovi sa číslo aj napriek tomu podarí natočiť, keď otvorí dvere na policajnom aute a silou sa ho snaží odkryť. Na takéto konanie však muž nemal právo. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej by mohlo ísť o napadnutie verejného činiteľa.

Polícia vo veci začala interné šetrenie a spustené bude aj disciplinárne konanie. Kolegovia ženy na videu sa budú snažiť zistiť, čo presne sa stalo a aké boli okolnosti incidentu. Pre policajtku, no ani pre autora videa, to však zatiaľ nevyzerá veľmi dobre.