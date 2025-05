Počasie sa s nami zahráva: Tejto predpovedi nebudete veriť, na +20 stupňov ešte zabudnite. Pozrite, čo nás čaká

Hoci sme už takmer v polovici mája, počasie tomu vôbec nenasvedčuje. Slovensko zasiahla výrazná vlna chladu, ktorá prináša sneh do hôr, prízemné mrazy do nížin a denné teploty, ktoré len s viacerými vrstvami oblečenia pripomínajú jar.

Ako informuje portál iMeteo, aktuálne počasie ovplyvňuje chladný vzduch prúdiaci zo severozápadu. Zároveň sa nad Slovenskom udržiava výšková brázda nízkeho tlaku, čo sa prejavuje zvýšenou oblačnosťou, prehánkami a vo vyšších polohách aj snehovými zrážkami.

Jasná noc umožnila návrat mrazom

Ako sme mohli vidieť v pondelok, včerajšie denné teploty dosiahli väčšinou od 14 do 19 stupňov Celzia, no v severných oblastiach a na Horehroní bolo ešte chladnejšie, miestami len od 9 do 14 stupňov Celzia.

Nočná obloha bola prevažne jasná až polooblačná, čo umožnilo výraznejší pokles teplôt. V dôsledku toho sa nočné minimá pohybovali od +3 do -2 stupňov Celzia, v niektorých častiach západného Slovenska a Banskobystrického kraja klesli na +8 až +3 stupne Celzia. V nížinách sa opäť vytvoril prízemný mráz, ktorý môže ohroziť vegetáciu.

Počasie zostáva chladné, sneh pribúda aj dnes

Aj dnes bude chladno. V ranných hodinách prevláda na východe malá oblačnosť, počas dňa sa však obloha postupne zatiahne. Miestami sa môžu objaviť prehánky, predovšetkým na strednom Slovensku. Vo vysokých polohách sa očakávajú snehové zrážky, ktoré môžu priniesť až tri centimetre nového snehu.

Denné teploty sa budú pohybovať od 14 do 19 stupňov Celzia, pričom severné regióny ako Orava, Liptov, Spiš či Horehronie zostanú len pri hodnotách okolo 12 stupňov Celzia. V nadmorskej výške 1500 metrov bude len približne +2 stupne Celzia.

Vietor ustáva, zrážok bude málo

Vietor dnes bude prevažne slabý. V noci takmer úplne ustal, len na východe sa ešte môže krátkodobo objaviť severný vietor do 20 kilometrov za hodinu. Počas dňa sa neočakáva výrazné prúdenie, čo znamená, že chladný vzduch sa môže udržať v kotlinách a dolinách. Zrážky budú len ojedinelé. Denný úhrn by nemal presiahnuť 3 milimetre, v noci spadne maximálne do 0,5 milimetra.

Jar si dáva načas, teplejšie dni sú zatiaľ v nedohľadne

Aj keď mnohí netrpezlivo očakávajú jarné slnko a príjemné teploty, zatiaľ to na výrazné oteplenie nevyzerá. Počasie na Slovensku je stále pod vplyvom prúdenia chladného vzduchu zo severozápadu, ktorý brzdí príchod stabilnejších a teplejších dní.

Ak plánujete tráviť čas vonku, nezabudnite sa vhodne obliecť a myslite aj na riziko prízemného mrazu. Príroda nám tento rok pripomína, že máj nemusí byť vždy len o kvitnúcich stromoch a slnečných lúčoch.