Prekvapivé páry aj dramatické zakončenie. Šou Love Island neprestáva šokovať divákov, aký na to majú názor?

Niekoľko srdiečok už vilu opustilo, čím sa dokázalo, že je táto súťaž skutočne neúprosná a kto nenadviaže žiadnu chémiu, si jednoducho musí pobaliť kufre. Od začiatku pritom nechýbali ani dramatické zvraty, či tajomstvá, keď sa ukázalo, že sa niektorí súťažiaci poznali ešte pred účinkovaním v šou.
Z ostrova lásky odišlo už niekoľko súťažiacich. Ako prvá sa v ohrození ocitla Patrície, tú však zachránil „bombshell“ Jakub, ktorého našla za dverami vily. So zlomeným srdcom však nakoniec opustil vilu práve on a spolu s ním vypadol aj Tung. Po dvoch vyradených mužoch teraz na rad prišli ženy a o tom, ktorá skončí, pomôžu rozhodnúť diváci.
Ktorá vypadne?
Páry sú v súčasnosti v nasledovnom zložení – Adéla & Martin, Michaela & Honza, Lenka & Nicolas, Erika & Dany, Patrície & Honzi a Michelle & Daniel. Z diváckych komentárov sa pritom zdá, že majú svojho favorita. „Miška a Honza“, „Miška a Honza, držím im palce. Najviac sympatický párik z vily“ či „Honza a Miška,“ znejú ich reakcie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Diváci tiež priznali, že sú zvedaví na zoskupenie Adéla & Martin, pričom sa už takto na začiatku dokonca začali objavovať komentáre ako: „Keďže je to blondína, tak to dosť pravdepodobne vyhrá.“ Tak či onak tomuto páru fandia a vyzerá to tak, že sa im páči, že Adéla zmenila partnera. Svedčí o tom napríklad komentár: „Adéla a Daniel sa mi k sebe nehodili od začiatku. Na Adélke bolo vidieť, že je konečne šťastná.“
A hoci je tak jeden smútok vyriešený, ďalší nastal, keďže Majda, ktorá je spolu so Sárou v ohrození, bola od začiatku favoritkou divákov a považovali ju za najviac sympatickú súťažiacu. „Ak vďaka tej Erike pôjde Majda preč, tak koniec,“ hrozil divák.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pod príspevkom, kde mali diváci vyjadriť svoj názor, ktorú z dievčat by si radšej nechali vo vile, však boli komentáre dosť jednoznačné.
„Majdy by mi bolo ľúto. Celkom na mňa preskočilo, že by si s Danym rozumela… Všetci ruky pre Majdu,“ stálo v jednom z najviac lajkovaných komentárov. „Za mňa tím Majda,“ súhlasila ďalšia diváčka. „Majda musí ostať,“ zhodol sa niekto tretí. V ďalších komentároch sa objavilo aj Sárino meno, avšak nie v pozitívnom zmysle. Napríklad: „Sári, prišiel tvoj čas.“ Alebo aj: „Rozhodne vypadne Sára.“
Nahlásiť chybu v článku