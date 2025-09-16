Prekvapivé páry aj dramatické zakončenie. Šou Love Island neprestáva šokovať divákov, aký na to majú názor?

Foto: Instagram (loveislandcs)

Dana Kleinová
Love Island
Tentokrát bude musieť odísť jedna zo žien.

Niekoľko srdiečok už vilu opustilo, čím sa dokázalo, že je táto súťaž skutočne neúprosná a kto nenadviaže žiadnu chémiu, si jednoducho musí pobaliť kufre. Od začiatku pritom nechýbali ani dramatické zvraty, či tajomstvá, keď sa ukázalo, že sa niektorí súťažiaci poznali ešte pred účinkovaním v šou.

Z ostrova lásky odišlo už niekoľko súťažiacich. Ako prvá sa v ohrození ocitla Patrície, tú však zachránil „bombshell“ Jakub, ktorého našla za dverami vily. So zlomeným srdcom však nakoniec opustil vilu práve on a spolu s ním vypadol aj Tung. Po dvoch vyradených mužoch teraz na rad prišli ženy a o tom, ktorá skončí, pomôžu rozhodnúť diváci.

Viac z témy Love Island:
1.
Celý čas na to čakali a mali pravdu. Ani tento rok nebude v šou Love Island chýbať influencer, diváci nadšene reagujú
2.
Strhla sa na ňu lavína kritiky. Súťažiaca zo šou Love Island leží divákom v žalúdku, neuveríte, ku komu ju prirovnali
3.
Predpovede im vôbec nevyšli. Šou Love Island predstavila prvé páry, diváci sú zo srdiečok poriadne v šoku
Zobraziť všetky články (16)

Ktorá vypadne?

Páry sú v súčasnosti v nasledovnom zložení – Adéla & Martin, Michaela & Honza, Lenka & Nicolas, Erika & Dany, Patrície & Honzi a Michelle & Daniel. Z diváckych komentárov sa pritom zdá, že majú svojho favorita. „Miška a Honza“, „Miška a Honza, držím im palce. Najviac sympatický párik z vily“ či „Honza a Miška,“ znejú ich reakcie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Diváci tiež priznali, že sú zvedaví na zoskupenie Adéla & Martin, pričom sa už takto na začiatku dokonca začali objavovať komentáre ako: „Keďže je to blondína, tak to dosť pravdepodobne vyhrá.“ Tak či onak tomuto páru fandia a vyzerá to tak, že sa im páči, že Adéla zmenila partnera. Svedčí o tom napríklad komentár: „Adéla a Daniel sa mi k sebe nehodili od začiatku. Na Adélke bolo vidieť, že je konečne šťastná.“

A hoci je tak jeden smútok vyriešený, ďalší nastal, keďže Majda, ktorá je spolu so Sárou v ohrození, bola od začiatku favoritkou divákov a považovali ju za najviac sympatickú súťažiacu. „Ak vďaka tej Erike pôjde Majda preč, tak koniec,“ hrozil divák.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Pod príspevkom, kde mali diváci vyjadriť svoj názor, ktorú z dievčat by si radšej nechali vo vile, však boli komentáre dosť jednoznačné.

„Majdy by mi bolo ľúto. Celkom na mňa preskočilo, že by si s Danym rozumela… Všetci ruky pre Majdu,“ stálo v jednom z najviac lajkovaných komentárov. „Za mňa tím Majda,“ súhlasila ďalšia diváčka. „Majda musí ostať,“ zhodol sa niekto tretí. V ďalších komentároch sa objavilo aj Sárino meno, avšak nie v pozitívnom zmysle. Napríklad: „Sári, prišiel tvoj čas.“ Alebo aj: „Rozhodne vypadne Sára.“ 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Požadujú, aby dostala pokutu. Divákom Farmy sa nepáči nespravodlivosť, ktorá podľa nich na statku nastala

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac