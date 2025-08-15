Lavrov ostal tajomný, na Aljaške ho vítal protest: Ruské médiá špekulujú, prečo si obliekol mikinu, sú len dve možnosti

Foto: SITA (AP)

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Lavrov odmieta špekulovať o výsledku summitu na Aljaške.

Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku piatkového summitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aljaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Nikdy vopred nevyslovujeme žiadne predpovede,“ povedal Lavrov pre ruskú štátnu televíziu. „Vieme, že máme naše argumenty a náš postoj je jasný a jednoznačný. Budeme ho prezentovať,“ dodal šéf ruskej diplomacie.

Mikina s nápisom CCCP vyvolala pozornosť

Pozornosť po príchode Lavrova upútala jeho mikina s nápisom CCCP. Agentúra DPA tvrdí, že ruské médiá špekulovali, či mala táto mikina zosmiešniť amerických hostiteľov schôdzky na ich domácej pôde, alebo či mala vyslať jasný odkaz ostatným bývalým sovietskym republikám.

Témou piatkového rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý na stretnutie na Aljaške nebol pozvaný.

Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie. Pred summitom prezidentov sa v jeho dejisku konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny.

Protesty v Anchorage

Niekoľko hodín pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa v jeho dejisku, v americkom meste Anchorage na Aljaške, konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny. Informovala o tom v piatok televízia Sky News, píše TASR.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Agentúra DPA vo svojej reportáži napísala, že demonštranti na štvrtkovom večernom zhromaždení mávali ukrajinskými a americkými vlajkami a držali transparenty s heslami na podporu Ukrajiny. Vyslúžili si za to podporu od vodičov okoloidúcich áut.

Kritika neprítomnosti Zelenského

„Je veľmi dôležité dať svetu vedieť, že Aljaška – a my sme naozaj praví Aljašťania – toto stretnutie, ani to, akí ľudia sa na ňom zúčastňujú, v skutočnosti neschvaľuje,“ povedala Cristy Willerová, ktorá kritizovala neprítomnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na tomto summite.

Iná demonštrantka pre DPA uviedla, že mnohí ľudia sú na strane Ukrajiny a majú obavy, ako dopadne schôdzka prezidentov USA a Ruska. Dve ďalšie ženy pre DPA objasnili, že na zhromaždenie prišli v mene Ukrajincov žijúcich na Aljaške, ktorí sa napriek tomu, že majú povolenia na pobyt v USA, obávajú zapojiť do verejných protestov v dôsledku Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky.

Mnohí účastníci počas zhromaždenia mávali plagátmi s nápisom „Stojíme pri Ukrajine“. Ďalšie transparenty odsudzovali Putina ako „vojnového zločinca“ a vyzývali na deportáciu prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá sa narodila v Slovinsku.

