Prehľadajte si skrine: Ak máte odloženú túto vec z roku 2007, rozhodne ju nevyhadzujte. Môžete na nej zarobiť tisícky eur

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Má obrovskú finančnú hodnotu.

Koľkokrát ste už upratali skrine, zásuvky, pivnicu či povalu a bez rozmýšľania vyhodili veci z detstva, ktoré už roky nepoužívate? Možno ste tým zmarili vašu šancu na nečakaný zárobok. Stará elektronika, hračky, knihy či hry, ktoré kedysi stáli pár drobných, môžu mať dnes skutočne obrovskú hodnotu.

Podľa investičného experta Adama Kopruckiho z Real World Investor je veľa bežných predmetov z minulosti dnes vyhľadávaných zberateľmi, píše New York Post. Podľa Kopruckiho by tieto predmety dokonca dokázali v budúcnosti ľuďom zaplatiť ich dôchodok.

Môžete zarobiť peknú sumu

Trh so zberateľskými predmetmi v USA v roku 2024 dosiahol hodnotu až 62 miliárd dolárov a do roku 2030 má narásť na takmer 84 miliárd.

Vedeli ste, že napríklad úplne prvý iPhone z roku 2007 v originálnom balení sa v súčasnosti predáva aj za 20-tisíc dolárov, čo je v prepočte približne 17-tisíc eur? Táto stará elektronika tak predstavuje investičný klenot.

Medzi ďalšie investičné klenoty patria aj figúrky Star Wars, originálne Transformers hračky, Nintendo hry, ale celkovo aj staré konzoly rôznych hier či dokonca prvé vydania celosvetových bestsellerov.

Ilustračné foto: Unsplash

Neponáhľajte sa s predajom

Odborník radí, aby ste každú vec pred predajom nechali poriadne ohodnotiť. Na internete existuje množstvo stránok a komunít, ktoré vám s tým pomôžu.

Zároveň platí pravidlo, že čím je daný predmet v lepšom stave, tým má vyššiu hodnotu a ak má aj originálne balenie, máte vyhraté.

