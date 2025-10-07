Ak máte odloženú túto hračku z detstva, rozhodne ju nevyhadzujte. Má obrovskú hodnotu: Môžete na nej zarobiť peknú sumu

Keď sa najbližšie rozhodnete vypratávať staré veci z povaly, najprv ich dobre prehľadajte. Možno práve medzi zaprášenými krabicami objavíte skutočný poklad z detstva – hračku, kazetu či knihu, ktorá dnes môže mať cenu od niekoľkých stoviek až po tisíce eur.
Detské hračky z 90. rokov sa za posledné roky stali zberateľskými predmetmi, píše web Metro. Niektoré z nich dnes dosahujú skutočne obrovskú hodnotu. Dokonca ich môžete predať za oveľa vyššiu sumu, než za akú ste ich kúpili pôvodne.
Tieto hračky rozhodne nevyhadzujte
Ak máte odloženú bábiku Barbie, s ktorou ste sa hrávali ako deti, máte šancu na pekný zisk. Najmä, ak máte odložené ich vintage alebo limitované edície. Napríklad zberateľská edícia s názvom Barbie miluje Elvisa z roku 1997 sa dnes predáva za viac ako 100 eur. A ak náhodou vlastníte limitovanú edíciu Pink Splendor Barbie z roku 1996 v pôvodnom obale, môžete zarobiť až 800 eur.
Vysokú hodnotu má aj hra Super Mario Bros 3, ktorá má cenu takmer 90-tisíc eur, ale aj legendárne tamagoči, ktoré sa predáva za stovky až tisíce eur, či Pokémon karty, ktoré sa tiež predávajú za stovky eur, ale niektoré vzácnejšie aj za státisíce.
Vysokú hodnotu majú však aj niektoré knihy a kazety
Okrem hračiek majú v súčasnosti obrovskú hodnotu niektoré knihy, ako napríklad prvé vydanie Harryho Pottera, ktorého hodnota sa môže vyšplhať na 25- až 40-tisíc eur. Podobne sú na tom aj staré VHZ kazety od Disneyho. Napríklad kazeta s filmom 101 dalmatíncov sa predala za približne 17-tisíc eur.
Nahlásiť chybu v článku