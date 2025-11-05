Predsedom českého parlamentu sa stal Tomio Okamura

Foto: TASR (Barbora Vizváryová)

Tomáš Mako
TASR
Okamura uviedol, že chce byť nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, kto z nich mu dá svoj hlas.

Novým predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR sa v stredu stal šéf hnutia SPD Tomio Okamura. Za jeho zvolenie v tajnej voľbe hlasovalo 107 poslancov.

Okrem neho sa o post uchádzal aj Jan Bartošek, ktorého navrhla strana KDU-ČSL smerujúca do opozície. Ten dostal 81 hlasov.

O výsledkoch voľby informoval predseda volebnej komisie Martin Kolovratník, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Končiaca koalícia to označila za medzinárodnú hanbu

Rozprava k voľbe šéfa snemovne trvala takmer sedem hodín. Poslanci končiacej koalície sa k nominácii Okamuru vyjadrovali kriticky, pripomínali jeho výroky z minulých volebných období či mnohohodinové obštrukcie alebo nevhodné vyjadrenia o kolegoch. Viacerí z nich vrátane premiéra Petra Fialu považujú šéfa SPD na čele dolnej komory parlamentu za národnú aj medzinárodnú hanbu a jeho výroky za významné bezpečnostné riziko.

Okamura pred voľbou v krátkom prejave poslancom povedal, že ak mu dajú dôveru, chce byť nestranným predsedom všetkých bez ohľadu na to, kto z nich mu dá svoj hlas.

Proti šéfovi SPD vo voľbe stál Bartošek, ktorého nominoval klub KDU-ČSL. Podľa KDU-ČSL Okamura nespĺňa požiadavky na vedenie snemovne a predstavuje hrozbu pre dobrú povesť Česka. Podotkla pritom, že ide o tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý má dôležitú diplomatickú rolu.

Nový predseda PSP sa po zvolení ujal vedenia schôdze, ktorá pokračuje voľbou podpredsedov dolnej komory.

