Zomrela uznávaná slovenská herečka, jej meno svieti aj na Chodníku slávy

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle. Informuje o tom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Ako uvádza, herečka bola súčasťou stredoslovenského divadla od jeho prvej sezóny 1949/1950, keď mala 16 rokov. Podľa DJGT jej talent zažilo niekoľko generácií divákov v takmer 200 postavách najrozličnejších žánrov. „Na javisku vedela byť elegantná aj koketná, zvodná aj hanblivá, nežná aj dojímavá, noblesná aj pokorná,“ dodalo divadlo.
@zv_podujatia Vo štvrtok 17.10.2024 sa pred DJGT Zvolen konalo Slávnostné odhalenie spomienkovej dlaždice venovanej herečke Magde Matrtajovej. Viac informácií o podujatiach v meste Zvolen – https://zv-podujatia.com #Zvolen #divadlo ♬ original sound – ZV_podujatia
Ocenenia aj zapísanie mena na Chodník slávy
K jej profilovým postavám patrila postava Daisy Werthanovej, ktorú stvárnila v inscenácii Šofér slečny Daisy.
Účinkovala tiež vo filmoch a v rozhlasových vlnách. Za svoj prínos získala Cenu mesta Zvolen, Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja i Cenu Čestný motýľ DJGT.
Zvolenský primátor Vladimír Maňka na sociálnej sieti v stredu uviedol, že Zvolen stratil výnimočnú osobnosť, ktorá svojím talentom, noblesou a láskavosťou obohatila celé generácie divákov.
„Pred zvolenským divadlom ju bude navždy pripomínať pamätná dlaždica s jej menom. Je to symbol vďaky, úcty a obdivu, ktorý sme jej nedávno odhalili. Česť jej pamiatke,“ poznamenal.
Posledná rozlúčka bude podľa DJGT v pondelok (10. 11.) o 14.30 h v Dome smútku na cintoríne na Zlatom potoku vo Zvolene.
