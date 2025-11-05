Zomrela uznávaná slovenská herečka, jej meno svieti aj na Chodníku slávy

Foto: Unsplash

Tomáš Mako
TASR
Podľa zvolenského primátora mesto stratilo výnimočnú osobnosť.

Vo veku 91 rokov zomrela herečka Magdaléna Matrtajová, ktorá svoj život strávila vo zvolenskom divadle. Informuje o tom Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.

Ako uvádza, herečka bola súčasťou stredoslovenského divadla od jeho prvej sezóny 1949/1950, keď mala 16 rokov. Podľa DJGT jej talent zažilo niekoľko generácií divákov v takmer 200 postavách najrozličnejších žánrov. „Na javisku vedela byť elegantná aj koketná, zvodná aj hanblivá, nežná aj dojímavá, noblesná aj pokorná,“ dodalo divadlo.

@zv_podujatia Vo štvrtok 17.10.2024 sa pred DJGT Zvolen konalo Slávnostné odhalenie spomienkovej dlaždice venovanej herečke Magde Matrtajovej. Viac informácií o podujatiach v meste Zvolen – https://zv-podujatia.com #Zvolen #divadlo ♬ original sound – ZV_podujatia

Ocenenia aj zapísanie mena na Chodník slávy

K jej profilovým postavám patrila postava Daisy Werthanovej, ktorú stvárnila v inscenácii Šofér slečny Daisy.

Účinkovala tiež vo filmoch a v rozhlasových vlnách. Za svoj prínos získala Cenu mesta Zvolen, Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja i Cenu Čestný motýľ DJGT.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka na sociálnej sieti v stredu uviedol, že Zvolen stratil výnimočnú osobnosť, ktorá svojím talentom, noblesou a láskavosťou obohatila celé generácie divákov.

„Pred zvolenským divadlom ju bude navždy pripomínať pamätná dlaždica s jej menom. Je to symbol vďaky, úcty a obdivu, ktorý sme jej nedávno odhalili. Česť jej pamiatke,“ poznamenal.

Meno Magdy Matrtajovej svieti na Chodníku slávy v Zvolene, Foto: TASR (Ján Krošlák)

Posledná rozlúčka bude podľa DJGT v pondelok (10. 11.) o 14.30 h v Dome smútku na cintoríne na Zlatom potoku vo Zvolene.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimečkovci sa stali obeťami neznámeho páchateľa. Chodil po streche domu a rozbil okno v izbe,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac