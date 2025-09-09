Diváci na legendárne hlášky z jeho epizód nikdy nezabudnú. Zomrel Roman zo Zámeny manželiek, čo sa stalo?

Roman, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal vďaka účasti v reality šou Zámena manželiek, už nie je medzi nami. Jeho osud sa naplnil tragicky v dome pri Senici, kde ho cez víkend našla bez známok života bývalá partnerka.
Ako uviedol magazín Aktuality 24, Roman bol v piatok večer nájdený mŕtvy vo svojom dome. Hoci sa po návrate z väzenia snažil začleniť do bežného života, jeho boj s návykovými látkami sa skončil fatálne.
Vyhrotený príbeh z reality šou
Diváci si Romana pamätajú najmä z legendárneho dielu Zámeny manželiek, kde spolu s bývalou partnerkou Janou vytvorili jednu z najdiskutovanejších dvojíc v histórii šou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jana si vtedy nezískala sympatie verejnosti, pretože podľa divákov pôsobila, akoby mala väčší vzťah k svojim hadom, než k deťom. Po odvysielaní sa dvojica rozišla a každý sa vydal vlastnou cestou.
Nahlásiť chybu v článku