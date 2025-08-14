Predpoveď na zimu 2025 sa zmenila, všetko bude inak: Nastane zvrat v počasí, Slováci sa nepotešia

Prvé dlhodobé predpovede naznačujú, že nadchádzajúca zima by sa mohla niesť v znamení dvoch dôležitých klimatických javov. Slabšia fáza La Niña a oslabený polárny vír môžu spôsobiť výraznejšie výkyvy počasia a zvýšiť pravdepodobnosť studených období. To by sa mohlo prejaviť nielen v Severnej Amerike, ale aj v Európe.
Podľa dlhodobej predpovede portálu Severe Weather Europe by sa najvýraznejšie zmeny mohli objaviť počas prvých dvoch mesiacov zimy, keď sa atmosférická cirkulácia začne formovať pod vplyvom týchto faktorov.
Slabší návrat fázy La Niña
La Niña je chladná fáza klimatického cyklu ENSO, počas ktorej sa v tropickej časti Tichého oceánu ochladzujú povrchové vody. Tento jav má vplyv na rozloženie tlaku vzduchu a prúdenie vetra na celej severnej pologuli. Očakáva sa, že tentoraz pôjde o slabú až miernu fázu La Niña.
Napriek tomu môže zmeniť polohu polárneho jet streamu, teda silného prúdu vetra vo vyšších vrstvách atmosféry. Tým sa otvára priestor na prenikanie studeného vzduchu z Arktídy do nižších zemepisných šírok. V minulosti to často znamenalo mrazivejšiu a zasneženejšiu zimu v severných oblastiach USA a Kanady, kým juh býval teplejší a suchší.
Slabý polárny vír znamená viac mrazov
Polárny vír je mohutná cirkulácia studeného vzduchu v stratosfére nad Arktídou. Keď je silný, udržiava chladný vzduch uzavretý na severe. Ak však zoslabne, studený arktický vzduch sa môže dostať oveľa ďalej na juh.
Podľa predpovedí modelu ECMWF bude polárny vír na začiatku zimy slabší, než je bežné. Takáto situácia zvyšuje pravdepodobnosť vpádov studeného vzduchu, čo môže v Európe aj v Severnej Amerike priniesť sériu chladných dní a možných snehových epizód.
Vyhliadky pre Európu
Modely naznačujú, že zima v Európe by mohla byť v priemere miernejšia, no január 2026 má potenciál priniesť výrazné ochladenie. Prognózy hovoria o možnom vytvorení rozsiahlej tlakovej výše nad severnou časťou kontinentu. Tá by mohla nasmerovať prúdenie zo severu a severovýchodu, čím by sa do veľkej časti Európy dostal studený arktický vzduch.
Zrážky by mali byť nadpriemerné v severozápadnej časti kontinentu, najmä na Britských ostrovoch. Stredná Európa, vrátane Slovenska, by mala mať zrážky blízke dlhodobému priemeru. Snehová pokrývka sa podľa predpovedí môže tvoriť menej často, avšak lokálne výnimky v severnejších regiónoch nie sú vylúčené.
USA a Kanada čakajú na prísun studeného vzduchu
Severná Amerika môže zažiť typický priebeh La Niña zimy. V severných štátoch USA a južnej Kanade by malo pribudnúť viac snehu, najmä v okolí Veľkých jazier a na severovýchode. V týchto oblastiach môžu vpády arktického vzduchu spôsobiť intenzívne snehové búrky. Na juhu USA bude pravdepodobne sucho a teplejšie.
Mierny začiatok, chladnejší stred
Predpovede naznačujú, že december môže byť miernejší, no začiatok roka 2026 má väčší potenciál priniesť výrazné ochladenie aj na Slovensko. Ak sa potvrdí slabší polárny vír a prítomnosť slabej fázy La Niña, zima môže priniesť niekoľko mrazivých prekvapení, hoci celkový priemer teplôt môže pôsobiť mierne.
Nahlásiť chybu v článku