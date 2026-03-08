Pred Slovnaftom bol pokojný protest proti Lajčákovi: Stále je členom dozornej rady spoločnosti

Foto: Znepokojené matky

Lucia Mužlová
SITA
Jeffrey Epstein
Lajčák bol dlhoročný priateľ usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina.

Občianske združenie Znepokojené matky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dnes zorganizovalo pokojný protest pred areálom spoločnosti Slovnaft. Verejne vyzvali na transparentnosť a morálnu zodpovednosť predstaviteľov spoločnosti Slovnaft v súvislosti s členstvom Miroslava Lajčáka v dozornej rade spoločnosti.

Znepokojené matky pripomenuli, že Lajčák bol dlhoročný priateľ usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, a je mnohokrát spomínaný v kauze zneužívania žien a maloletých.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Mala len 13 rokov: Zverejnili nové záznamy z vyšetrovania Epsteina, žena v nich obviňuje Trumpa z napadnutia
2.
Hillary Clintonová vraj Epsteina nepoznala. Jej muž o zločinoch nevedel, tvrdí vo výpovedi
3.
Nové zistenia z Epsteinových spisov: Lajčák sa mal stretnúť s Marcinkovou, potvrdzujú to e-maily
Zobraziť všetky články (79)

Aká firma, taká dozorná rada – stálo na transparente

Protestujúce ženy zdôraznili, že Medzinárodný deň žien nie je len symbolickým sviatkom, ale dňom, keď je potrebné upozorniť na potrebu ochrany žien a dievčat pred násilím, zneužívaním a systémovým zlyhaním elít. Na zhromaždení sa zúčastnilo približne tucet žien, ktoré držali veľký transparent s nápisom: Aká firma, taká dozorná rada.

Foto: US Department of Justice

„Prišli sme vyjadriť solidaritu s obeťami kauzy Epstein, ktoré sú aj na Slovensku. Ochrana detí a žien musí byť absolútnou prioritou. Sme znechutené, že Lajčák je stále členom dozornej rady Slovnaftu. Je znepokojujúce, ako ľahko sa spoločnosť dokáže tváriť, že sa nič nestalo. Každé podozrenie, ktoré sa dotýka zneužívania, obchodovania s ľuďmi, musí byť preverené bez ohľadu na privilegované postavenie dotknutých osôb. Dosť bolo mlčania. Žiadame okamžité vysvetlenia a vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Veronika Bošanská zo združenia Znepokojené matky.

Informácie o blízkych vzťahoch Lajčáka a Epsteina sú verejne známe už od novembra. Lajčák odstúpil z pozície poradcu premiéra, avšak platené miesto v dozornej rade si zatiaľ ponecháva a Slovnaft sa k téme nevyjadruje. „Ponechanie pána Lajčáka v dozornej rade ukazuje veľa o charaktere spoločnosti Slovnaft. O morálnom nastavení fosílnych spoločností nemáme žiadne ilúzie. No aj tak platí, aká organizácia, takí ľudia v jej vedení. Takto vyzerá spojenie moci, peňazí a patriarchátu,” dodala Bošanská.

Na proteste sa zúčastnili aktivistky zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc a z feministickej organizácie Aspekt. Znepokojené matky už takmer 7 rokov upozorňujú na potrebu spravodlivých riešení klimatickej krízy, rodovú rovnosť a ochranu zraniteľných skupín.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico rokoval s ministrom zahraničných vecí SAE: Krajine vyjadril solidaritu, hovorili o pomoci Slovákom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac