Pred Slovnaftom bol pokojný protest proti Lajčákovi: Stále je členom dozornej rady spoločnosti

Občianske združenie Znepokojené matky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dnes zorganizovalo pokojný protest pred areálom spoločnosti Slovnaft. Verejne vyzvali na transparentnosť a morálnu zodpovednosť predstaviteľov spoločnosti Slovnaft v súvislosti s členstvom Miroslava Lajčáka v dozornej rade spoločnosti.
Znepokojené matky pripomenuli, že Lajčák bol dlhoročný priateľ usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, a je mnohokrát spomínaný v kauze zneužívania žien a maloletých.
Aká firma, taká dozorná rada – stálo na transparente
Protestujúce ženy zdôraznili, že Medzinárodný deň žien nie je len symbolickým sviatkom, ale dňom, keď je potrebné upozorniť na potrebu ochrany žien a dievčat pred násilím, zneužívaním a systémovým zlyhaním elít. Na zhromaždení sa zúčastnilo približne tucet žien, ktoré držali veľký transparent s nápisom: Aká firma, taká dozorná rada.
„Prišli sme vyjadriť solidaritu s obeťami kauzy Epstein, ktoré sú aj na Slovensku. Ochrana detí a žien musí byť absolútnou prioritou. Sme znechutené, že Lajčák je stále členom dozornej rady Slovnaftu. Je znepokojujúce, ako ľahko sa spoločnosť dokáže tváriť, že sa nič nestalo. Každé podozrenie, ktoré sa dotýka zneužívania, obchodovania s ľuďmi, musí byť preverené bez ohľadu na privilegované postavenie dotknutých osôb. Dosť bolo mlčania. Žiadame okamžité vysvetlenia a vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Veronika Bošanská zo združenia Znepokojené matky.
Informácie o blízkych vzťahoch Lajčáka a Epsteina sú verejne známe už od novembra. Lajčák odstúpil z pozície poradcu premiéra, avšak platené miesto v dozornej rade si zatiaľ ponecháva a Slovnaft sa k téme nevyjadruje. „Ponechanie pána Lajčáka v dozornej rade ukazuje veľa o charaktere spoločnosti Slovnaft. O morálnom nastavení fosílnych spoločností nemáme žiadne ilúzie. No aj tak platí, aká organizácia, takí ľudia v jej vedení. Takto vyzerá spojenie moci, peňazí a patriarchátu,” dodala Bošanská.
Na proteste sa zúčastnili aktivistky zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc a z feministickej organizácie Aspekt. Znepokojené matky už takmer 7 rokov upozorňujú na potrebu spravodlivých riešení klimatickej krízy, rodovú rovnosť a ochranu zraniteľných skupín.
