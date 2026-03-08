Fico rokoval s ministrom zahraničných vecí SAE: Krajine vyjadril solidaritu, hovorili o pomoci Slovákom

Foto: Úrad vlády SR

Lucia Mužlová
Premiér mal dnes stretnutie na Úrade vlády SR.

Predseda vlády Robert Fico sa dnes na Úrade vlády SR stretol s ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov šejkom Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom.

Podľa zverejnených informácií bola témou stretnutia hlavne aktuálna situácia na Blízkom východe a pomoc slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú aj v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Premiér poďakoval Spojeným arabským emirátom za doterajšiu pomoc pri organizácii evakuovania našich občanov z regiónu. „Privítal som otvorenosť Spojených arabských emirátov pri zabezpečovaní evakuácií slovenských občanov prostredníctvom lietadiel Spojených arabských emirátov s možnosťou priamych letov medzi Bratislavou a Dubajom,“ povedal Fico a vyjadril plnú solidaritu Spojeným arabským emirátom, ktoré čelia opakovaným raketovým útokom z Iránu.

Riešili aj jadrovú energetiku

Ako spresnil úrad vlády, rokovanie sa týkalo aj bilaterálnej spolupráce a investičných projektov. Minister zahraničných vecí prejavil osobitný záujem o spoluprácu v jadrovej energetike. „Premiér ocenil aktivity Emirátov v regióne, ktoré sú dôležitým stabilizačným faktorom, a prisľúbil taktiež súčinnosť SR pri rokovaniach o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami Perzského zálivu – Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,“ dodal.

Na stretnutí s ministrom zahraničných vecí SAE sa zúčastnili aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.

Premiér pripomenul, že v nedeľu priletí 13. a 14. repatriačný let, ktoré doteraz evakuovali slovenských občanov z Jordánska, Ománu a zo Saudskej Arábie.

