Pred dovolenkou urobil malú chybu, musí zaplatiť 300-tisíc eur. Na toto si dajte pozor, aby ste predišli problémom

Portál LADBible informuje o prípade austrálskeho mladíka, ktorý nebol dôsledný pri zhotovovaní svojej poistnej zmluvy pred cestou na dovolenku. Kvôli malej chybe nezašktrol v poistení políčko, ktoré by vykrylo jeho liečebné náklady aj v prípade nehody na motocykli. A čo čert nechcel, na Bali sa rozhodol jazdiť na skútri.

Nezaplatil 5 dolárov, teraz jeho rodina musí zháňať cez 300-tisíc

Ako sa píše v článku, inkriminované políčko by „predražilo“ cenu poistenia o smiešnych 5 dolárov (4,50 eura) a pokrylo by liečebné náklady, ktoré teraz musí znášať postihnutý muž a jeho rodina. Blake Gibb z Adelaide začiatkom tohto roka navštívil indonézsky ostrov Lombongan počas výletu s dvoma priateľmi. S nimi sa rozhodol absolvovať výlet na skútroch, ktorý ale skončil katastrofálne. S motocyklom narazil do steny a privodil si vážne zranenia hlavy.

Urýchlene bol prevezený do nemocnice, kde upadol do kómy, no lekárom sa pomaly podarilo jeho stav stabilizovať a dokonca sa postupne zlepšoval. Veľmi nepríjemné však bolo zistenie, že poisťovňa tieto náklady nepreplatí, nakoľko Blakeovo poistenie nekrylo úrazy na motocykloch. Ešte väčším šokom bola suma, ktorú musel zaplatiť. Účet vyšiel na neuveriteľných 370-tisíc dolárov (336-tisíc eur).

Blake v súčasnosti robí malé pokroky k uzdraveniu, pričom jeho matka spolu s rodinou založila zbierku na webe GoFundMe. Na tomto účte je aktuálne vyzbieraných približne 53-tisíc dolárov. Zároveň Rosslyn všetkých prosí, aby si pred cestou dôkladne skontrolovali svoje poistenie, aby sa už nikto nedostal do podobnej situácie, keď okrem vážneho zdravotného stavu musí rodina riešiť aj obrovské finančné záväzky.