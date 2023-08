Národný park zmenil na nepoznanie: Po kontroverzii sa v Jasnej otvára jeden z najväčších hotelov v strednej Európe

Podľa dostupných informácií by mali gigantický hotelový komplex v Jasnej otvoriť už na jeseň. Pýšiť by sa mal niekoľkými prvenstvami a ako sami deklarujú, z hľadiska ekológie by nemal mať v strednej Európe konkurenciu. Počas výstavby ho však sprevádzalo niekoľko kontroverzií, ktoré boli spojené práve s ekológiou.

Stavba by mohla ohroziť Vrbické pleso

Už v roku 2011 vyjadrili svoje obavy ochranári, ale aj vtedajšie vedenie obce. „Základy stavby majú byť štyri až päť metrov pod hladinou, čiže je tam podozrenie z ohrozenia prítokov do Vrbického plesa a hrozí, že národná prírodná pamiatka môže zaniknúť,“ povedal vtedy pre Pravdu starosta obce Jakub Vojtek.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka Správy Národného parku Nízke Tatry Elena Gregorová: „Je to príliš veľká stavba, mení sa krajinný ráz a je tam riziko ohrozenia Vrbického plesa. Môže nastať riziko narušenia podložia, čo by mohlo mať vplyv na kolísanie alebo únik vody z plesa.“ Projekt napokon získal všetky potrebné povolenia a neskôr našiel aj spôsob financovania.

Mnohí ľudia sa pýtali, ako mohla takáto veľká stavba, ktorá zásadným spôsobom zmenila scenériu Demänovskej doliny, všetky tieto povolenia získať. Ako píšu Aktuality, developeri údajne splnili všetky podmienky a jediný prehrešok mal byť výrub stromov. Za tento skutok mali dostať smiešne nízku pokutu 2 500 eur. Práve spomínaný výrub bol len ďalším zo série kontroverzných faktorov, ktoré ochranári developerom vyčítali.

Ako uvádza Index denníka SME, ktorý na otvorenie nového hotela teraz upozornil, komplex bude fungovať ako tzv. condo hotel. V princípe ide o to, že jednotlivé apartmány hotel predával aj súkromným majiteľom, ktorí ich môžu využívať, respektíve prenajímať. Ako sa ďalej v článku Indexu uvádza, predaj apartmánov začínal na 2 500 eurách za štvorcový meter. Penthouse s rozlohou 543 štvorcových metrov stál vyše 2,3 milióna eur.

Unikátny wellness, zážitková gastronómia, vysoký ekologický level

Pri pohľade na webovú stránku obrovského komplexu sa návštevníci dozvedia, že predaj apartmánov je už ukončený a hotel je pripravený na otvorenie. Podľa tamojších informácií má ísť o najekologickejší hotel v strednej Európe a najväčším rezortom by mal konkurovať aj svojou rozlohou. Hostia sa okrem ekológie dočkajú aj unikátneho dvojpodlažného wellnessu s výhľadom na Chopok, zážitkovej gastronómie, bowlingu, piatich barov a veľkých kongresových priestorov.

Ďalšie informácie o cene a možnostiach ubytovania sa dozvieme už čoskoro. Radim Beneš, poverený otvorením hotela, sa pre Index vyjadril, že Damian poskytuje ubytovacie možnosti pre 915 osôb, každý apartmán je vybavený autonómnou technológiou na rekuperáciu tepla a vlhkosti, pričom o komfort sa budú starať 2 reštaurácie — jedna luxusná, pre náročnejších klientov a druhá športová, ktorá by mala obslúžiť väčšie množstvo zákazníkov.