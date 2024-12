Vzrušujúca vec s mliekom sa reálne stala: Film s orgazmami Nicole Kidman je konečne tu, Slováci ho uvidia v tento dátum

Už nejaký čas je v spojení s Nicole Kidman reč o jej orgazmoch. Konkrétne o detailoch z nakrúcania trileru s názvom Babygirl, v ktorom nechýba množstvo horúcich scén. Skutočná pravda o jednej z nich vás možno prekvapí, pretože vychádza z reality, no nezúčastnila sa jej priamo herečka.

Ešte v októbri svet obletel rozhovor, v ktorom herečka Nicole Kidman priblížila nakrúcanie snímky Babygirl a prezradila, že nebolo najjednoduchšie. Predovšetkým, čo sa týka intímnych scén, niekedy to zašlo až do momentu, kedy už nechcela, aby sa jej herecký kolega dotýkal.

Triler Babygirl v réžii Haliny Reijn ukazuje Nicole Kidman v úlohe manažérky Romy, ktorá začne podvádzať svojho manžela, ktorého mimochodom stvárňuje Antonio Banderas, s mladým stážistom Samuelom, ktorému vdýchol život Harris Dickinson. To ale môže jej život obrátiť naruby, nielen súkromný, ale aj ten pracovný.

Slovenská premiéra sa nezadržateľne blíži

Snímka má za sebou premiéru v USA a ako uvádza Únia filmových distribútorov, slovenská premiéra je stanovená na 23. januára 2025 a my sa už nevieme dočkať. V jednej zo scén, ktorú uvidíme, bude zohrávať dôležitú úlohu mlieko. A nie je to vôbec náhoda.

Nicole Kidman alias Romy v nej vypije na ex pohár mlieka, ktoré dostane od mladého Samuela. Režisérka a scenáristka v jednej osobe Halina Reijn sem scénu nezakomponovala len tak, vychádza totiž priamo z jej života. Navyše samotné mlieko má symbolizovať to zvieracie v nás.

Reijn, ktorá si v minulosti vyskúšala aj herectvo, sa rozhovorila pre magazín IndieWire. Prezradila, že snímka Babygirl ukazuje vnútorný konflikt ženy, ktorá chce byť na jednej strane tou dokonalou bytosťou, o ktorej nemožno povedať škaredého slova, no na druhej chce byť autentická a naplno sa prejaviť. A metaforou tohto súboja má byť práve sexualita.

Stretla mladíka a objednal jej pohár mlieka

Priznala, že inšpirácia na scénu s mliekom vzišla z jej súkromného života. Prihodila sa jej samej, keď si raz po dobre odvedenej práci v Belgicku chcela ísť sadnúť do baru, no nikto so známych s ňou nešiel. Prišla tam do kontaktu s hercom, ktorého predtým registrovala, no nepoznali sa.

„Bol aspoň o 15 rokov mladší ako ja a objednal mi pohár mlieka,“ opísala. Túto situáciu opísala slovami ako horúca a odvážna a mlieko sa rozhodla celé vypiť. Podobne ako Kidman v jej najnovšej snímke.

Zdôverila sa, že s mladíkom nikdy nemala sex, no napriek tomu ide o jeden z najvzrušujúcejších zážitkov jej života. „Nedošlo ani k dotyku. A to je to, čo ma fascinuje,“ dodala Reijn.

Zjavne hovorila pravdu, keďže sa túto skutočne intímnu scénu zo svojho života rozhodla priniesť na strieborné plátna a ukázať celému svetu. Uvidíme, či sa k nej mladý herec, ktorého identitu neprezradila, verejne prizná.